Dasun Shanaka Fifty : दासुन शनाका का अर्धशतक, श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिया 169 का लक्ष्य

दुबई: एशिया कप सुपर-4 के पहले मैच में श्रीलंका ने पूर्व कप्तान दासुन शनाका के अर्धशतक के दम पर बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य रखा है।

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को पाथुम निसांका और कुसाल मेंडिस ने तेज शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। निसांका 15 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कुसाल मेंडिस भी 25 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए।

लगातार गिरते विकेटों के बीच पूर्व कप्तान दासुन शनाका ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और 37 गेंद पर 6 छक्के और 3 चौके की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे। शनाका की पारी के दम पर ही श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए। कप्तान चरिथ असलांका ने 12 गेंद पर 21 और कुसाल परेरा ने 16 गेंद पर 16 रन की पारी खेली।

श्रीलंका ने 2022 में एशिया कप जीता था। टी20 फॉर्मेट में खेले गए उस सीजन में टीम के कप्तान दासुन शनाका ही थे। शनाका की ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए ही इस बार भी टीम में उन्हें जगह दी गई है। बांग्लादेश के खिलाफ बेहद अहम मैच में बल्ले से अपनी क्षमता साबित कर दी है। श्रीलंका अब चाहेगी कि वे गेंद से भी करिश्मा दिखाते हुए टीम को जीत दिलाएं।

बांग्लादेश के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने एक बार फिर से श्रेष्ठ गेंदबाज की। बाएं हाथ के इस घातक गेंदबाज ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने कुसाल परेरा, कामिंडु मेंडिस और हसरंगा के बड़े विकेट लिए। महेदी हसन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 और तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिए।