Asia Cup 2025 Dispute : भारत को जल्द मिल सकती है एशिया कप की ट्रॉफी

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था। भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब अब तक नहीं मिला है। इसके लिए बीसीसीआई और एसीसी के बीच वार्ता जारी है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने एशिया कप खिताब को लेकर सकारात्मक बयान दिया है।

देवजीत सैकिया ने दुबई में हुई आईसीसी बैठक के बाद एशिया कप ट्रॉफी से जुड़े विवाद का हल निकलने की उम्मीद जताई है। इसके लिए उन्होंने बातचीत का रास्ता सुझाया है।

उन्होंने कहा, "मैं आईसीसी की अनौपचारिक और औपचारिक बैठकों में शामिल था। पीसीबी और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। आईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी में मेरी और नकवी की बैठक हुई। बातचीत का शुरू होना अच्छा है। दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। गतिरोध खत्म हो गया है। हम इस मुद्दे को सुलझाने और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के विकल्प भी देंगे।"

भारत ने 28 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद अभी तक एशिया कप ट्रॉफी नहीं ली है। इसकी वजह मोहसिन नकवी का पाकिस्तान का गृह मंत्री होना है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। पहली बार तनावपूर्ण संबंध का असर क्रिकेट के मैदान पर दिखा। भारतीय कप्तान ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हुए तीनों मैचों में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। भारतीय टीम ने भी मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। इसे लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा हुई थी।

फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब देना चाहते थे। भारतीय टीम इसके लिए तैयार नहीं थी। एक घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने और गतिरोध बरकरार रहने के बाद अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज और तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर समारोह खत्म कर दिया गया। नकवी अपने साथ ट्रॉफी ले गए थे।

--आईएएनएस