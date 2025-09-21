Sri Lanka vs Bangladesh : बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीत लिया गेंदबाजी का फैसला

दुबई: एशिया कप 2025 के सुपर-4 का पहला मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

टॉस जीतने के बाद लिटन दास ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। जब मैंने पहला चरण देखा था, तो सभी मैच बाद में बल्लेबाज़ी करने वाली टीमों ने जीते थे। पिच को लेकर भी अनिश्चितता है। हम मैच खेलने के लिए उत्साहित हैं। टीम दो बदलाव के साथ उतर रही है।"

श्रीलंकाई कप्तान चरिथ असालंका ने कहा, "टॉस जीतकर हम भी गेंदबाजी का ही फैसला करते। इस पिच पर मैच हो चुका है। टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, जो अब परिपक्व हो रहे हैं। प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है।"

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच अब तक 21 टी20 मैच खेले गए हैं। 13 मैचों में श्रीलंका विजयी रही है, जबकि बांग्लादेश ने 8 मैच जीते हैं। मौजूदा टूर्नामेंट के लीग स्टेज में भी श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया था और ग्रुप के शीर्ष टीम के रूप में सुपर-4 में पहुंची है।

श्रीलंका इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है। अपने आखिरी मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया था। 170 का लक्ष्य श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाकर हासिल किया था। कुसाल मेंडिस ने 52 गेंद पर नाबाद 74 रन की पारी खेली थी। पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या की कोचिंग में श्रीलंका बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है।

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन:

पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेल्लालेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन:

सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकेर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान