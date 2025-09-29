खेल

Asia Cup 2025 Final : खिताबी जीत से गदगद रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड, भारतीय टीम पर नाज

एशिया कप 2025 जीत पर रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड ने टीम इंडिया की तारीफ की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 29, 2025, 09:05 AM
खिताबी जीत से गदगद रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड, भारतीय टीम पर नाज

मुंबई: भारत ने दुबई में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ 'एशिया कप 2025' के खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत पर रोहित शर्मा के बचपन के क्रिकेट कोच दिनेश लाड को भारतीय टीम पर गर्व है।

कोच दिनेश लाड ने आईएएनएस से कहा, "तिलक वर्मा की पारी शानदार रही। मुझे लगता था कि रोहित और विराट के रिटायरमेंट के बाद मिडिल ऑर्डर में कमियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तिलक और संजू की साझेदारी ने टीम को स्थिरता दी। गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को दबाव में रखा। एक वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान 170-180 रन बना लेगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा नहीं करने दिया।"

भारतीय टीम ने 20 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आने लगा था, लेकिन अंत में जीत भारत की हुई।

कोच ने कहा, "पावरप्ले में विकेट गिरने के बाद भारत की जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारियों ने टीम को जीत दिलाई। भारतीय खिलाड़ियों ने बिना दबाव के खेला और खिताब अपने नाम किया। हमने फाइनल से पहले भी पाकिस्तान को दो मुकाबलों में हराया था। ऐसे में दबाव पाकिस्तान पर था।"

खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटा दिया गया और टीम इंडिया ट्रॉफी लिए बगैर ही वापस लौटी।

कोच दिनेश लाड ने कहा, "एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लेकर बहुत गलत किया है।"

भारत ने रविवार को एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई। इस टीम के लिए फखर जमां ने 46 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 57 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम के लिए तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में सर्वाधिक 69 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 33 रन की पारी खेली।

 

 

Indian cricket teamIndia vs Pakistan FinalSanju SamsonAsia Cup 2025Dinesh LadTilak VarmaRohit Sharma

Related posts

Loading...

More from author

Loading...