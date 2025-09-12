खेल

India vs Pakistan Match : भारत की जीत पक्की, खेल के हर विभाग में पाकिस्तान पीछे : फूल चंद शर्मा

नोएडा कोच बोले, भारत एशिया कप में पाकिस्तान को हराएगा
Sep 12, 2025, 02:30 AM
नोएडा: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में 14 सितंबर (रविवार) को एक बेहद रोमांचक मैच होने वाला है। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच बेहद उत्साह है। नोएडा स्थित क्रिकेट अकादमी के कोच फूल चंद शर्मा ने कहा है कि भारतीय टीम निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी।

आईएएनएस से बात करते हुए कोच फूल चंद शर्मा ने कहा, "भारत-पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, तो ये मैच कम जंग ज्यादा होता है। इस मैच का रोमांच सबसे अलग है। पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। भारतीय टीम पाकिस्तान से हर विभाग में बहुत ऊपर है। आप बल्लेबाजी की बात करें या गेंदबाजी की या फिर क्षेत्ररक्षण भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं है।"

उन्होंने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हर टीम के जीतने की संभावना होती है। यूएई की पिच स्पिनरों की मददगार है। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव ने यूएई के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। मेरे मुताबिक 14 सितंबर वाले मैच में भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगी और जीतेगी।

युवा क्रिकेटर शिखर श्रीवास्तव ने कहा, भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर हम काफी उत्साहित हैं। यूएई के खिलाफ भारतीय टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। कुलदीप यादव स्टार परफॉर्मर रहे। बाकी खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद हम पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया से कर रहे हैं।

अर्जुन कौशिक ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा बनाएगी और जीत हासिल करेगी। मेरे हिसाब से टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाज के साथ उतरेगी।

एकता भडाना ने कहा, 14 तारीख को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच में भारतीय टीम एकतरफा जीत दर्ज करेगी।

 

 

 

