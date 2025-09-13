खेल

Asia Cup 2025 India vs Pakistan : रोमांचक होगा रविवार, फैंस को भारत के जीतने की उम्मीद

एशिया कप 2025 में क्रिकेट जगत की सबसे रोमांचक टक्कर रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगी
Sep 13, 2025, 11:34 AM
राजकोट: एशिया कप 2025 में रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। क्रिकेट फैंस इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि टीम इंडिया इस हाई-वोल्टेज मैच को जीतने की प्रबल दावेदार है।

क्रिकेट प्रशंसक धर्मेंद्र ने आईएएनएस से कहा, "एशिया कप 2025 में भारत का पहला मुकाबला शानदार रहा था। हमें आशा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उम्मीद है कि हमारे ओपनर्स इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। दोनों देशों के बीच लंबे समय बाद क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। हमारे पास एक नई टीम है। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों से हमें खासा उम्मीदें हैं।"

वंश केशवानी ने कहा, "हम भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं। लंबे वक्त बाद दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला रविवार को छुट्टी के दिन होगा। ऐसे में पूरे दिन हमें मैच शुरू होने का इंतजार रहेगा। शुभमन गिल मेरे पसंदीदा बल्लेबाज हैं।"

परिन मोटवानी ने कहा, "भारत-पाकिस्तान की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आमने-सामने हैं। मुकाबले को लेकर हम काफी उत्साहित हैं। हमें इस युवा टीम से काफी उम्मीदें हैं। भारत का बॉलिंग अटैक शानदार है। खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं।"

भारत ने यूएई के खिलाफ अपने एशिया कप अभियान की शानदार शुरुआत की। टीम ने पहला मुकाबला 9 विकेट से जीतकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज करते हुए प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई। टीम इंडिया को टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के हाथों ही शिकस्त झेलनी पड़ी है। भारत ग्रुप-ए का अपना अंतिम मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से खेलेगा।

अगर भारत-पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचते हैं, तो दोनों देशों के बीच एशिया कप 2025 में तीन मुकाबले देखने को मिलेंगे।

 

 

