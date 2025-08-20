Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप से जायसवाल, राहुल और अय्यर नजरअंदाज! जानिए कैसा रहा हालिया प्रदर्शन

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। 15 सदस्यीय टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया। आइए, इन तीनों खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

यशस्वी जायसवाल: इंग्लैंड के दौरे पर यशस्वी जायसवाल ने दो शतकों के साथ 411 रन बनाए थे। 10 पारियों में उनका औसत 41.10 रहा। इस दौरान जायसवाल के बल्ले से 63 चौके और चार छक्के निकले।

एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इस फॉर्मेट में जायसवाल ने कुल 23 मुकाबलों में 36.15 की औसत के साथ 723 रन बनाए। जायसवाल टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं।

जायसवाल ने साल 2023 में 15 टी20 मुकाबले खेलते हुए 430 रन बनाए, जिसके बाद साल 2024 में 8 पारियों के दौरान 68, 4, 36, 93*, 12, 40, 30 और 10 रन बनाते हुए 41.85 की औसत के साथ कुल 293 रन बनाए।

केएल राहुल: यह खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीयों में दूसरे स्थान पर था। राहुल ने पांच मुकाबलों की 10 पारियों में 53.20 की औसत के साथ 532 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने दो शतकीय पारी खेली।

भले ही केएल राहुल इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शुमार रहे, लेकिन पिछले दो आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें नवंबर 2022 के बाद से भारत की टी20 टीम में मौका नहीं मिल सका है। ऐसे में केएल राहुल के लिए एशिया कप में जगह बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था।

केएल राहुल ने आईपीएल 2024 में 37.14 की औसत के साथ 520 रन जोड़े, जबकि आईपीएल 2025 में उनके बल्ले से 53.90 की औसत के साथ 539 रन आए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक भी थे।

श्रेयस अय्यर: अय्यर आईपीएल 2025 के बाद से कोई भी मुकाबला नहीं खेले हैं। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भी नहीं चुना गया था।

आईपीएल 2025 में 50.33 की औसत के साथ 604 रन बना चुके अय्यर दिसंबर 2023 से भारत के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं। अय्यर टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार फरवरी 2024 में नजर आए थे। उन्हें लंबे वक्त से सिर्फ वनडे टीम में ही स्थान दिया जा रहा है।