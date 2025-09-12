Jwala Singh Coach Statement : अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हो रहा भारत-पाकिस्तान मैच : ज्वाला सिंह

थाणे: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम फील्ड पर आमने-सामने है। भारत में इस मैच को लेकर विरोध हो रहा है। यशस्वी जायसवाल के बचपन के कोच ज्वाला सिंह का कहना है कि एशिया कप में भारतीय टीम को और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से खेलना पड़ रहा है।

आईएएनएस से बात करते हुए ज्वाला सिंह ने कहा, "पहलगाम में हुए आंतकी हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से मैच चर्चा में है। पहले बीसीसीआई इस मैच को लेकर असमंजस में थी। लेकिन, यह एशिया कप है और दूसरी टीमें भी टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से यह मैच हो रहा है। एक भारतीय होने के नाते मैं इस मैच का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते अगर बीसीसीआई ने इस मैच को कराने का निर्णय लिया है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा।"

उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारी सेना ने जिस तरह पहलगाम हमले का बदला लिया और आतंकी ठिकाने नष्ट किए, हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी उसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज करें। इसे हमें खुशी होगी। हाल में हुए मुकाबलों में भारतीय टीम ने अधिकांश मुकाबले जीते हैं। इसलिए मैच के दौरान ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर रहेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को मैच होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान मैच की स्वीकृति सरकार ने एशिया कप को वैश्विक टूर्नामेंट बताते हुए दी है। सरकार के इस फैसले के विरोध हो रहा है।