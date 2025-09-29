खेल

Asia Cup 2025 Final : कुलदीप की फिरकी में फंसी पाकिस्तान, खिताब के लिए भारत को मिला 147 का लक्ष्य

कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान 146 पर ढेर
Sep 29, 2025, 03:31 AM
ऑपरेशन व्हाइट बॉल : कुलदीप की फिरकी में फंसी पाकिस्तान, खिताब के लिए भारत को मिला 147 का लक्ष्य

दुबई: दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान की अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है। भारत के लिए कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी की।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने को मजबूर पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने तेज और मजबूत शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए।

इन दोनों के अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका। दोनों के आउट होते ही जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज जब क्रीज पर थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर 200 के करीब जा सकता है। लेकिन, भारतीय टीम की वापसी स्पिनरों ने जोरदार तरीके से कराई और विपक्षी टीम 150 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। इसकी शुरुआत वरुण चक्रवर्ती ने फरहान का विकेट लेकर की। इसके बाद लाइन लग गई।

पाकिस्तान की कमर एक बार फिर कुलदीप यादव ने तोड़ी। कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए।

भारतीय टीम इस मैच में हार्दिक पांड्या के बिना उतरी है। वह इंजरी की वजह से मैच से बाहर हैं। रिंकू सिंह को पहली बार प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है।

 

