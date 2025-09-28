खेल

Asia Cup 2025 Final : क्या एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम बदलेगी अपना स्टैंड?

फाइनल में फिर दिख सकता है भारत-पाकिस्तान के बीच ‘नो हैंडशेक’ विवाद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 28, 2025, 08:12 AM
दुबई: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा। रोमांचक मुकाबले की उम्मीद के साथ ही इस मैच से जुड़ी एक और उत्सुकता है, जो खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में है। इस उत्सुकता का जवाब फाइनल के समापन के बाद ही मिलेगा।

 

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। 14 सितंबर वाले मैच की तरह ही भारतीय टीम ने 21 सितंबर वाले मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ऐसी पूरी संभावना है कि फाइनल मैच में भी यही देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के बीच 'नो हैंडशेक' जारी रहेगा।

 

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम की योजना है कि खिताब जीतने की स्थिति में कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से एसीसी को अवगत करा दिया गया है। देखना होगा कि यदि भारतीय टीम चैंपियन बनती है तो नकवी से खिताब न लेने का स्टैंड कायम रहता है, या इसमें बदलाव होगा। अगर नकवी खिताब नहीं देंगे, तो फिर किससे खिताब दिलवाया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब भारत के चैंपियन बनने के बाद ही मिलेंगे।

 

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद कटु हैं। भारत किसी भी रूप में ऐसा कोई स्टेज शेयर नहीं करना चाहता , जहां पाकिस्तान की उपस्थिति हो। खिताब लेना तो फिर बहुत दूर की बात है। दरअसल, एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री भी हैं। इसी वजह से भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद उनसे खिताब नहीं लेना चाहती।

 

 

