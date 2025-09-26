खेल

Asia Cup 2025 Final : भारत के खिलाफ खिताबी मैच ही असल मायने रखता है : पाकिस्तानी कोच हेसन

माइक हेसन बोले- असली मायने फाइनल का है, भारत से मिली हारों की चिंता नहीं
Sep 26, 2025, 11:49 AM
दुबई: पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में भारत के हाथों दो मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हेड कोच माइक हेसन ने फाइनल मैच से पहले इन चिंताओं को खारिज कर दिया है। हेसन मानते हैं कि भारत के खिलाफ खिताबी मैच ही असल मायने रखता है।

 

 

भारत ने इस संस्करण में पाकिस्तान को करारी हार का भरपूर स्वाद चखाया है। 14 सितंबर को ग्रुप चरण मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके बाद सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया।

 

हालांकि, गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ 11 रनों से जीत के साथ पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जिसके बाद हेड कोच ने कहा, "हमें मालूम है कि हम भारत के खिलाफ 14 तारीख को खेले थे। हम 21 तारीख को भी खेले थे। लेकिन असल में, जो मैच मायने रखता है, वह फाइनल है। हमारा ध्यान इसी पर रहेगा। जब जरूरत हो, हम अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेंगे।"

 

उन्होंने कहा, "यह हम पर निर्भर है कि हम इसका पूरा फायदा उठाएं। मुझे लगता है कि अब तक जितने भी मैच हुए, वे ट्रॉफी जीतने की स्थिति में पहुंचने की कोशिश के इर्द-गिर्द ही रहे हैं। हम हमेशा इसी बारे में बात करते रहे हैं।"

 

भारत ने एशिया कप 2025 में अब तक अपने सभी पांच मैच जीते हैं। वहीं, पाकिस्तानी टीम दो मुकाबले हार चुकी है। यह दोनों मैच उसने भारत के ही खिलाफ गंवाए हैं।

 

खिताबी मुकाबले से पहले टीम इंडिया शुक्रवार को श्रीलंका के विरुद्ध अंतिम सुपर-4 मैच में उतरेगी, जहां भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहेगा।

 

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली बार साल 2018 में किसी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था। टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले में 180 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी। अब 8 साल बाद भारत के पास बदला लेने का मौका होगा।

 

 

 

