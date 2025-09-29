खेल

Asia Cup 2025 Final : यह जीत सिर्फ खिताब के लिए ही नहीं, मानसिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है : कोच दीपक कुमार

अमृतसर कोच दीपक कुमार ने एशिया कप फाइनल में भारत की जीत को ऐतिहासिक बताया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 29, 2025, 09:06 AM
यह जीत सिर्फ खिताब के लिए ही नहीं, मानसिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है : कोच दीपक कुमार

अमृतसर: भारत ने रविवार को दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस शानदार जीत पर अमृतसर आईपीसीए क्रिकेट एकेडमी के कोच दीपक कुमार ने भारतीय टीम की सराहना की।

भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी और पाकिस्तान को महज 146 रनों पर समेट दिया। गेंदबाजी के बाद, तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई।

उनकी इस पारी में 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, अमृतसर के अभिषेक शर्मा को 'मैन ऑफ द सीरीज' का खिताब मिला, जिन्होंने इस सीरीज के 7 मुकाबलों में 44.86 की औसत के साथ 314 रन बनाए।

अमृतसर आईपीसीए क्रिकेट एकेडमी के कोच दीपक कुमार ने कहा, "भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन कर टीम को खिताब जिताया। यह जीत सिर्फ एक खिताब के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े दबाव वाले मौके पर भी शांत मन से खेला है। अभिषेक शर्मा के नहीं चलने के बावजूद तिलक वर्मा मैच फिनिशर साबित हुए।"

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को तीन बार शिकस्त दी है। फाइनल से पहले भारत पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में 7 विकेट और सुपर-4 मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज कर चुका था।

मैच के बाद एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

कोच ने कहा, "आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता। यही वजह रही कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि वह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगा। भारत अंत तक अपने फैसले पर अडिग रहा।"

 

Indian cricket teamACC Trophy ControversyIndia vs Pakistan FinalDeepak Kumar CoachAsia Cup 2025Abhishek SharmaTilak Varma

Related posts

Loading...

More from author

Loading...