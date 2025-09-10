खेल

Afghanistan vs Hong Kong : अफगानिस्तान ने हांगकांग को जीत के लिए दिया 189 रन का लक्ष्य, उमरजई, अटल का अर्धशतक

Sep 10, 2025, 02:45 PM
अबू धाबी: एशिया कप 2025 के उद्घाटन मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग के सामने जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य रखा है। अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह उमरजई और सेदिकुल्लाह अटल ने अर्धशतक लगाया।

अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज 8, इब्राहिम जादरान 1 रन बनाकर आउट हो गए। टीम ने दोनों अहम बल्लेबाजों के विकेट 26 पर गंवा दिए। इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल और मोहम्मद नबी के बीच तीसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी हुई। टीम का स्कोर जब 77 था, नबी 26 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए। गुलाबदीन नायब भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय अफगानिस्तान का स्कोर 13 ओवर में 95 था।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अजमतुल्लाह उमरजई ने सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल के साथ मिलकर हांगकांग के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उमरजई ने मात्र 21 गेंद पर 5 छक्के और 2 चौके की मदद से 53 रन की पारी खेली। सेदिकुल्लाह अंत तक आउट नहीं हुए। वह 52 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौके की बदौलत 73 रन बनाकर नाबाद लौटे। उमरजई और सेदिकुल्लाह की पारियों की बदौलत अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 188 रन बनाए। सेदिकुल्लाह ने जहां अफगानिस्तान के लिए एक एंकर वाली पारी खेली, वहीं उमरजई ने बेहतरीन फिनिश किया। आखिरी 5 ओवर में अफगानिस्तान ने 78 रन बनाए।

हांगकांग के लिए किंचित शाह ने 2, आयुष शुक्ला ने 2, जबकि अतीक इकबाल और एहसान खान ने 1-1 विकेट लिए। आयुष शुक्ला काफी महंगे रहे और 4 ओवर में 54 रन लुटाए।

हांग कांग ने मैच की शुरुआत में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए वे कैसी बल्लेबाजी करते हैं, इससे उनकी परिपक्वता का पता चलेगा।

 

 

