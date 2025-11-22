Ashes Series : एशेज इतिहास का सबसे तेज शतक किसके नाम? ट्रेविस हेड दूसरे नंबर पर

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क बीच एशेज 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। पहला टेस्ट पर्थ में खेला गया। पर्थ टेस्ट 2 दिन में ही समाप्त हो गया। शनिवार को दूसरे दिन के खेल में ट्रेविस हेड ने विस्फोटक शतक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से जीत दिलायी। हेड का यह शतक एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था। आइए जानते हैं कि एशेज का सबसे तेज शतक किस बल्लेबाज के नाम है।

पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन ट्रेविस हेड ने 83 गेंद पर 123 रन की पारी खेली। इस दौरान 69 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक पूरा किया था। हेड ने एशेज में लगाए अपने सबसे तेज शतक को और बेहतर किया। 2021 में हेड ने 85 गेंद पर शतक लगाया था। 69 गेंद पर आया हेड का शतक एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है।

एशेज में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के नाम है। गिलक्रिस्ट ने 2006 में पर्थ में वाका पर खेले गए मैच में मात्र 57 गेंद पर शतक लगाया था। उस पारी में गिलक्रिस्ट ने 59 गेंद पर नाबाद 102 रन बनाए थे।

एशेज का तीसरा सबसे तेज शतक इंग्लैंड के गिलबर्ट जेसोप के नाम है। 1982 में ओवल में उन्होंने 82 गेंद पर शतक लगाया था। एशेज का चौथा सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के जोए डार्लिंग के नाम है। 1898 में उन्होंने सिडनी में 85 गेंद पर शतक लगाया था। हेड ने भी 2021 में ब्रिसबेन में 85 गेंद पर ही शतक लगाया था। हेड का यह शतक संयुक्त रूप से चौथा सबसे तेज शतक है।

एशेज का पांचवां तेज शतक इंग्लैंड के इयान बॉथम के नाम है। 1981 में मैनचेस्टर में उन्होंने 86 गेंद पर शतक लगाया था।

--आईएएनएस