Ashes 2025 : गाबा टेस्ट में इंग्लैंड को गेम अवेयरनेस दिखाते हुए पुराने अंदाज में लौटना होगा: माइकल वॉन

गाबा टेस्ट से पहले वॉन ने इंग्लैंड को पुरानी बल्लेबाजी शैली अपनाने की नसीहत दी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 02, 2025, 08:05 AM
नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को दूसरे दिन के तीसरे सेशन में ही 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद इंग्लैंड को अपने खेल के तरीके की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ा। दूसरा टेस्ट गाबा में 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने नसीहत दी है।

माइकल वॉन ने कहा है कि गाबा में शुरू हो रहे डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड को अपने पुराने तरीके को अपनाना चाहिए।

बीबीसी से बात करते हुए माइकल वॉन ने कहा, "इंग्लैंड को अपने खेलने के पुराने तरीके पर वापस लौटना होगा। टीम हमेशा खतरे की तरफ दौड़ती हुई दिखती है। यह समझदारी भरा तरीका नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप हमेशा ज्योफ बॉयकॉट या एलेस्टेयर कुक की तरह खेलें, लेकिन आपको गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलना होगा।"

वॉन ने कहा कि इंग्लैंड ने पिछले तीन-चार सालों में पांच मैचों की कोई सीरीज नहीं जीती है। इंग्लैंड का मौजूदा तरीका काम नहीं आ रहा है। उन्हें पुराने तरीके को अपनाना चाहिए।

पूर्व कप्तान ने कहा कि हमें गेम अवेयरनेस दिखानी होगी। उन्हें बहुत बेहतर खेलना होगा। अगले टेस्ट में तेज गेंदबाजों पर भरोसा करना होगा। वही 20 विकेट निकाल सकते हैं। जोश टंग को मैं प्लेइंग इलेवन में देखना चाहूंगा।

पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम ने भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी के तरीके की आलोचना की थी।

पीए न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बॉथम ने कहा था कि पर्थ में इंग्लैंड का प्रदर्शन बहुत बुरा था, इसके लिए कोई और शब्द नहीं है। टीम को जल्दी जोश में आना होगा। मैं यह सुनते-सुनते थक गया हूं, 'हम ऐसे ही खेलते हैं।' अगर मैंने यह एक बार और सुना, तो मुझे लगता है कि मैं टेलीविजन पर कुछ फेंक दूंगा। अगर आप ऐसे ही खेलते हैं, तो अभी घर जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह परिणाम 5-0 हो सकता है। उन्हें इसे समझने की जरूरत है। इंग्लैंड की जर्सी पहनना गर्व की बात होती है। आपको गंभीरता से खेलना होगा। बैजबॉल मोड से बाहर आना होगा।

पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही थी। दोनों पारियों को मिलाकर इंग्लैंड 67.3 ओवर खेल सकी थी।

गाबा टेस्ट पिंक बॉल से खेला जाएगा। पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 में से 13 टेस्ट जीते हैं। इसमें तीन जीत इंग्लैंड के खिलाफ मिली है।

--आईएएनएस

 

 

