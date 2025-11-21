खेल

Ashes Perth Test : इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 172 रन पर ढेर, मिचेल स्टार्क के नाम 7 विकेट

Nov 22, 2025, 04:16 AM
पर्थ: इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ स्टेडियम में जारी एशेज सीरीज के पहले मैच की पहली पारी में सिर्फ 172 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट लेकर मेहमान टीम को घुटनों पर ला दिया। इस बीच इंग्लैंड की टीम 'बैजबॉल' अंदाज में खेलते नजर आई, जिसने उसकी लुटिया डुबो दी।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। इंग्लैंड की टीम ने मुकाबले की छठी गेंद पर सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली का विकेट गंवा दिया। उस समय तक इंग्लैंड का खाता नहीं खुला था।

यहां से ओली पोप ने बेन डकेट के साथ 34 गेंदों में 33 रन की साझेदारी की, लेकिन टेस्ट में टी20 अंदाज की बल्लेबाजी इस टीम को भारी पड़ी।

बेन डकेट 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ देर बाद जो रूट (0) भी चलते बने।

इंग्लैंड की टीम 39 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। ये तीनों ही विकेट मिचेल स्टार्क ने अपने नाम किए थे।

यहां से ओली पोप ने हैरी ब्रूक के साथ चौथे विकेट के लिए 67 गेंदों में 55 रन की साझेदारी की। ओली पोप 58 गेंदों में 4 चौकों के साथ 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

यहां से बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक के साथ पांचवें विकेट के लिए 21 रन जोड़े, जबकि जैमी स्मिथ ने ब्रूक के साथ 30 गेंदों में 45 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके।

इस पारी में ब्रूक ने 61 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 52 रन बनाए, जबकि जेमी स्मिथ ने 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 4 मेडन ओवर निकाले। वहीं, ब्रेंडन डोगेट ने अपनी टेस्ट डेब्यू पारी में 2 विकेट हासिल किए। शेष 1 विकेट कैमरून ग्रीन के हाथ लगा।

--आईएएनएस

 

