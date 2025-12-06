खेल

Ashes 2024 Highlights : दूसरी पारी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में मुकाबला

इंग्लैंड 134/6 पर संकट में, ऑस्ट्रेलिया की बढ़त और मजबूत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 06, 2025, 03:47 PM
ब्रिस्बेन टेस्ट: दूसरी पारी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में मुकाबला

ब्रिस्बेन: ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में जारी एशेज सीरीज के दूसरे मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली है। मुकाबले के तीसरे दिन की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी महज 134 रन तक 6 विकेट गंवा चुकी है। मुकाबले में अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास 43 रन की बढ़त शेष है।

 

 

पिंक बॉल टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 334 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम महज 5 रन तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जैक क्रॉली ने जो रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला।

 

इंग्लैंड की तरफ से इस पारी में जो रूट ने 206 गेंदों में 1 छक्के और 15 चौकों के साथ 138 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा, जैक क्रॉली ने 76 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर ने इस पारी में 38 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट हासिल किए।

 

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली पारी में 511 रन बना दिए। इस इनिंग में मिचेल स्टार्क ने सर्वाधिक 77 रन बनाए, जबकि जैक वेदरलैंड ने 72 रन का योगदान दिया। मार्नस लाबुशेन ने 65 रन, एलेक्स कैरी ने 63 रन, जबकि कप्तान स्टीव स्मिथ ने 61 रन बनाए।

 

इस पारी में इंग्लैंड की तरफ से ब्रायडन कार्स ने सबसे अधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 विकेट निकाले।

 

ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी के आधार पर 177 रन की बढ़त थी। मुकाबले के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम दबाव में नजर आई।

 

इंग्लैंड की दूसरी पारी में बेन डकेट और जैक क्रॉली की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े। डकेट 15 रन बनाकर आउट हुए।

 

इसके बाद क्रॉली ने ओली पोप के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जुटाते हुए टीम को 90 के स्कोर तक पहुंचाया। जैक क्रॉली 59 गेंदों में 6 चौकों के साथ 44 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ओली पोप ने 26 रन टीम के खाते में जोड़े। दिन की समाप्ति तक कप्तान बेन स्टोक्स और विल जैक्स 4-4 रन बनाकर नाबाद थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस पारी में मिचेल स्टार्क, माइकल नेसेर और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेट अपने नाम किए हैं।

 

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से अपने नाम किया था। ऐसे में मेजाबन टीम इस मुकाबले को जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल करना चाहेगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Australia vs EnglandTest Match UpdatesPink Ball TestBrisbane TestMitchell StarcAshes seriescricket news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...