अंशुल कंबोज: रणजी मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला गेंदबाज, जो आईपीएल 2026 में बिखेर रहा चमक

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के शुरुआती 27 मुकाबलों में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं। अंशुल ने इस सीजन अब तक 6 मुकाबलों में 21.4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 130 रन देकर 13 विकेट हासिल किए।

6 दिसंबर 2000 को हरियाणा के करनाल में जन्मे अंशुल को साल 2020 में भारत की अंडर-19 टीम में नहीं चुना गया था। इस बात ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। इसके बाद अंशुल ने कड़ी मेहनत की, जिसका फल भी मिला। सिर्फ दो सीजन बाद ही उन्होंने हरियाणा के लिए सभी सीजन में डेब्यू कर लिया।

साल 2022 में अंशुल ने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत की। 2023-24 में अंशुल आईपीएल स्काउट्स की नजर में तब आए, जब उन्होंने हरियाणा को अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

इसके बाद मुंबई इंडियंस ने अंशुल को आईपीएल 2024 के लिए 20 लाख रुपए के बेस प्राइज पर साइन कर लिया। उस सीजन अंशुल ने 3 मुकाबलों में कुल 60 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।

अगले सीजन में अंशुल पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 3.40 करोड़ रुपए का दांव चला। एक मुश्किल सीजन में, जब चेन्नई सुपर किंग्स सबसे निचले पायदान पर रही, कंबोज ने अपनी चमक बिखेरी। आईपीएल 2025 में अंशुल ने सीएसके की तरफ से 8 मुकाबलों में 21.50 की औसत के साथ 8 विकेट हासिल किए।

आईपीएल 2026 के लिए सीएसके ने उन्हें रिटेन कर लिया। अंशुल ने एक बार फिर सुपर किंग्स के फैसले को सही साबित करते हुए शुरुआती 6 मुकाबलों में ही 13 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। अंशुल कंबोज का आईपीएल करियर देखें, तो उन्होंने 17 मुकाबलों में 21.60 की औसत के साथ 23 विकेट अपने नाम किए हैं।

साल 2024 और 2025 में अंशुल ने लाल गेंद से भी अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने दलीप ट्रॉफी की एक ही पारी में 8 विकेट निकाले। साल 2024 में अंशुल कंबोज ने केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की एक पारी में महज 49 रन देकर सभी 10 विकेट अपने नाम किए। इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें सीधे भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करवा दिया।

शानदार फर्स्ट-क्लास सीजन की बदौलत अंशुल को साल 2025 में इंग्लैंड के शैडो टूर के लिए भारत 'ए' टीम में जगह मिली। जुलाई में, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से ठीक पहले अर्शदीप सिंह चोटिल हो गए, जिसकी वजह से अंशुल को पहली बार भारत की सीनियर टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड पहुंचने के महज दो दिनों के अंदर ही 24 साल की उम्र में उन्हें टेस्ट कैप नंबर '318' सौंपी गई। उस मैच में इस दाएं हाथ के खिलाड़ी ने पहली पारी में 18 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 89 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। यह मैच ड्रॉ रहा था।

लगातार 135 किलोमीटर/प्रतिघंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले अंशुल कंबोज अपनी ऑफ स्टंप की घातक लाइन से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। अंशुल कंबोज आईपीएल में लगातार तेज रफ्तार, सटीक लाइन-लेंथ और डेथ ओवरों में असरदार गेंदबाजी दिखाकर भारतीय टीम का ध्यान खींच सकते हैं। नई गेंद और मध्य ओवरों में विकेट लेने की क्षमता, फिटनेस तथा दबाव में प्रदर्शन उन्हें चयनकर्ताओं के लिए मजबूत दावेदार बना सकता है।

--आईएएनएस

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