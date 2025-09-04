असम ओलंपिक संघ ने 'भोगेश्वर बरुआ' राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार की शुरुआत की

गुवाहाटी, 4 सितम्बर (आईएएनएस)। असम ओलंपिक संघ (एओए) ने बुधवार को भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को गुवाहाटी में हुए समारोह में पुरस्कार प्रदान किए।

उद्घाटन पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में कई एथलीटों को प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (राष्ट्रीय) का पुरस्कार ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और आजीवन उपलब्धि का पुरस्कार फुटबॉलर सुनील छेत्री को दिया गया। उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार बेदब्रत भराली को दिया गया।

लवलीना बोरगोहेन को असम की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, जबकि दीपांकर भट्टाचार्य को आजीवन उपलब्धि (असम) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

तैराकी प्रियानुज भट्टाचार्य को असम का उभरता हुआ खिलाड़ी चुना गया।

अर्जुन पुरस्कार विजेता भोगेश्वर बरुआ के सम्मान में यह पुरस्कार राष्ट्रीय और असम दोनों स्तरों पर छह श्रेणियों - सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, उभरते खिलाड़ी और आजीवन उपलब्धि में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।

भोगेश्वर बरुआ असम के पहले एथलीट थे, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। बरुआ ने 1966 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "यह दिन केवल खेलों का उत्सव नहीं है, बल्कि भोगेश्वर बरुआ के जीवन और विरासत में समाहित असम की अदम्य भावना का उत्सव है। इस पुरस्कार की शुरुआत करके हम अतीत का सम्मान कर रहे हैं और भविष्य में निवेश कर रहे हैं। हम असम और पूरे भारत के हर महत्वाकांक्षी एथलीट को यह संदेश दे रहे हैं कि उनके सपने मायने रखते हैं।"

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अर्जुन भोगेश्वर बरुआ के जन्मदिन पर इस पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए असम ओलंपिक संघ का आभार व्यक्त किया। भोगेश्वर बरुआ के जन्मदिन को असम में राज्य खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कई एथलीटों ने अपने-अपने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से असम को वैश्विक पहचान दिलाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरे असम में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई पहल कर रही है। सरकार वर्तमान में 126 विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक खेल परिसरों के निर्माण से लेकर राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण तक लगभग 3,000 करोड़ रुपये की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

--आईएएनएस

पीएके/