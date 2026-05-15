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Arshdeep Singh आईपीएल 2026: अर्शदीप की तिलक वर्मा से मजाक-मस्ती नस्लवाद तक पहुंची, रिपोर्ट्स का दावा

अर्शदीप सिंह का तिलक वर्मा संग वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर विवाद तेज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 05:38 AM
आईपीएल 2026: अर्शदीप की तिलक वर्मा से मजाक-मस्ती नस्लवाद तक पहुंची, रिपोर्ट्स का दावा

धर्मशाला: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। गुरुवार को सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा के साथ उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है।

 

 

यह वीडियो कथित तौर पर अर्शदीप ने 'स्नैपचैट' पर शेयर किया था, जिसमें खिलाड़ियों के बीच मजाक-मस्ती दिखाई गई। इस वीडियो में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप, तिलक वर्मा के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान मजाक करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान, अर्शदीप ने तिलक को 'अंधेरे' कहकर पुकारा, जो हिंदी का एक शब्द है और आमतौर पर अंधेरे या सांवलेपन से जुड़ा होता है। बाद में उन्होंने मजाक में कहा कि बल्लेबाज को सनस्क्रीन लगानी चाहिए।

 

इस क्लिप में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नमन धीर भी नजर आए, जिन्हें अर्शदीप ने पंजाब का असली 'नूर' बताया, जिसका अर्थ 'रोशनी' होता है। जब नमन ने तिलक को इस शब्द का मतलब समझाया, तो बल्लेबाज ने जवाब दिया कि वह पहले से ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं।

 

हालांकि, खिलाड़ियों के बीच यह बातचीत काफी हल्के-फुल्के अंदाज में थी, लेकिन वीडियो के सामने आते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अर्शदीप की टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि इन टिप्पणियों में नस्लवादी झलक दिखाई दे रही थी।

 

कुछ यूजर्स ने इन टिप्पणियों को 'असंवेदनशील' बताया, जबकि अन्य लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या इतनी बड़ी ऑनलाइन फैन फॉलोइंग वाले पब्लिक फिगर्स के लिए इस तरह का मजाक करना उचित है।

 

ऐसा पहली बार नहीं है, जब अर्शदीप अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के कारण विवादों में घिरे हैं। इससे पहले, उनके यू-ट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक व्लॉग पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, जिसमें युजवेंद्र चहल को एक हवाई जहाज के अंदर वेपिंग करते हुए दिखाया गया था।

 

अर्शदीप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, जो 'बिहाइंड-द-सीन्स' (पर्दे के पीछे की) कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। इंस्टाग्राम पर अर्शदीप सिंह के 6.2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

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