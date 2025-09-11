खेल

India vs Pakistan Asia Cup : मैं एशिया कप का बहिष्कार कर रहा हूं, सेवानिवृत्त अधिकारी ने देशवासियों से भारतीय टीम का मैच न देखने की अपील की

Sep 11, 2025, 01:41 AM
श्रीनगर: भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त एक वरिष्ठ अधिकारी ने देशवासियों से भारतीय क्रिकेट टीम का मैच न देखने की अपील की है। अधिकारी कश्मीर में सेवा दे चुके हैं।

कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। इसमें पाकिस्तान का हाथ था। इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ एशिया कप के दौरान खेलेगी। इसी वजह से अधिकारी ने भारतीय क्रिकेट टीम के मैचों के बहिष्कार की अपील की है।

श्रीनगर स्थित सेना के चिनार कोर के जीओसी के रूप में कार्य कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों (सेवानिवृत्त) ने एक्स पर लिखा, "यदि आप बीसीसीआई टीम के मैच देख रहे हैं, कृपया पहलगाम में निर्मम हत्या किए गए उन निर्दोष भारतीयों और उन सैनिकों के बारे में सोचें, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि आप शांति से रह सकें और अपने घरों में ये मैच देख सकें। कृपया एक विचार। मैं एशिया कप का बहिष्कार कर रहा हूं। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? जय हिंद।"

22 अप्रैल को, पाकिस्तान समर्थित आंतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन मैदान में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। मारे गए नागरिकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय शामिल है।

पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोशित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सशस्त्र बलों को खुली छूट दे दी।

भारतीय सशस्त्र बलों ने लाहौर के पास मुरीदके और बहावलपुर और पीओके स्थित आतंकी ढांचों पर हमले किए।

'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत किए गए इन हमलों में 12 आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए थे।

भारत और पाकिस्तान के बीच 2012-13 में आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज हुई थी। दोनों टीमें अब आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में ही एक दूसरे के सामने होती हैं।

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने वाला है।

 

 

