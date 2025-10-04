Argentina Football Squad : दोस्ताना मुकाबलों के लिए लौटारो रिवेरो अर्जेंटीना की टीम में शामिल

नई दिल्ली: रिवर प्लेट के डिफेंडर लौटारो रिवेरो को अर्जेंटीना की टीम में शामिल किया गया है। लौटारो उन तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें वेनेजुएला और प्यूर्टो रिको के खिलाफ होने वाले दोस्ताना मैचों के लिए चुना गया।

अर्जेंटीना 10 अक्टूबर को मियामी में वेनेजुएला के खिलाफ खेलेगा। इसके तीन दिन बाद यह टीम शिकागो में प्यूर्टो रिको को चुनौती देगी।

रेसिंग क्लब के गोलकीपर फाकुंडो कैम्बेसिस और पाल्मेरास के मिडफील्डर एनीबल मोरेनो को भी पहली बार अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने टीम में जगह दी है। ये मुकाबले इस महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाने हैं।

इनके अलावा, स्कालोनी ने बॉर्नमाउथ के डिफेंडर मार्कोस सेनेसी को एक बार फिर टीम में शामिल किया गया है, जबकि चेल्सी के मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज निलंबन के कारण सितंबर में खेले गए वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स से बाहर रहने के बाद एक बार फिर वापसी कर रहे हैं।

अर्जेंटीना की टीम में एमिलियानो मार्टिनेज, खेरोनिमो रूली, वाल्टर डेनियल बेनितेज और फाकुंडो कैम्बेसिस को गोलकीपिंग का जिम्मा सौंपा गया है।

इस टीम की कमान लियोनेल मेस्सी को सौंपी गई है। खेमे में लिवरपूल के मिडफील्डर एलेक्सिस मैक एलिस्टर, रियल मैड्रिड के मिडफील्डर फ्रेंको मस्तंतुओनो, एटलेटिको मैड्रिड के फॉरवर्ड जूलियन अल्वारेज और इंटर मिलान के स्ट्राइकर लौटारो मार्टिनेज भी शामिल हैं।

लियोनेल मेस्सी गोट टूर 2025 के लिए दिसंबर में भारत आने की पुष्टि कर चुके हैं। चार शहरों का यह दौरा 13 दिसंबर को कोलकाता से शुरू होगा, जिसके बाद अहमदाबाद, मुंबई और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में समाप्त होगा।

अर्जेंटीना की टीम:

गोलकीपर: एमिलियानो मार्टिनेज, वाल्टर डेनियल बेनितेज, खेरोनिमो रूली और फाकुंडो कैम्बेसिस।

डिफेंडर: गोंजालो मोंटिएल, नहुएल मोलिना, क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनार्डो बालरडी, निकोलस ओटामेंडी, मार्कोस सेनेसी, लौटारो रिवेरो, निकोलस टग्लिआफिको और मार्कोस एक्यूना।

मिडफील्डर: लिएंड्रो परेडेस, एनीबल मोरेनो, रोड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडीज, निकोलस पाज, जियोवानी लो सेल्सो, एलेक्सिस मैक एलिस्टर, थियागो अल्माडा और फ्रेंको मस्तंतुओनो।

फॉरवर्ड: गिउलिआनो शिमोन, निकोलस गोंजालेज, लियोनेल मेस्सी, जोस मैनुअल लोपेज, जूलियन अल्वारेज और लौटारो मार्टिनेज।