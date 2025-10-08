खेल

Lionel Messi Match India : कोच्चि में खेलेगी लियोनल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना, मुख्यमंत्री विजयन ने की तैयारियों की समीक्षा

मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना टीम का कोच्चि में ऐतिहासिक फुटबॉल मुकाबला
Oct 08, 2025, 03:10 AM
तिरुवनंतपुरम: दुनिया के महान और लोकप्रिय फुटबॉलरों में से एक लियोनल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम केरल के कोच्चि में मुकाबला खेलेगी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नवंबर में होने वाले मैच की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल को अर्जेंटीना जैसी वैश्विक फुटबॉल महाशक्ति की मेजबानी पर गर्व है और यह आयोजन राज्य के फुटबॉल के प्रति जुनून के साथ-साथ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के आयोजन की क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा। उन्होंने मैच से पूर्व स्टेडियम को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित करने और इसके लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का आदेश दिया।

बैठक में दर्शकों की अपेक्षित बड़ी संख्या को नियंत्रित करने के लिए स्टेडियम और उसके आसपास कड़े सुरक्षा उपाय करने का भी निर्णय लिया गया। मेहमान टीम के साथ एक प्रशंसक सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खिलाड़ियों और प्रशंसकों दोनों के लिए एक सुगम अनुभव सुनिश्चित करने हेतु पार्किंग, चिकित्सा और आपातकालीन सुविधाओं, पेयजल आपूर्ति, बिजली वितरण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके लिए सीएम ने अंतर-विभागीय समन्वय के महत्व पर बल दिया।

 

मैच से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी और नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय समिति समग्र तैयारियों की निगरानी करेगी, जबकि जिला कलेक्टर जिला स्तर पर समन्वय प्रयासों का नेतृत्व करेंगे।

 

मुख्यमंत्री सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में खेल मंत्री वी. अब्दुर्रहीमान, उद्योग मंत्री पी. राजीव, स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश, मुख्य सचिव डॉ. ए. जयतिलक, राज्य पुलिस प्रमुख आर. चंद्रशेखर, और आयोजन की योजना और क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 

 

 

