Arav Diwan Silver Medal : आरव दीवान और तारुषि विक्रम ने एशिया-प्रशांत मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप में देश को दिलाया रजत पदक

Sep 29, 2025, 03:15 AM
आरव दीवान और तारुषि विक्रम ने एशिया-प्रशांत मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप में देश को दिलाया रजत पदक

नई दिल्ली: श्रीलंका में खेले जा रहे एशिया-प्रशांत मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 में आरव दीवान और तारुषि विक्रम ने देश को रजत पदक दिलवाया है।

 

गुरुग्राम के आरव कार्टिंग स्प्रिंट स्पर्धा के सीनियर वर्ग में दूसरे स्थान पर रहे। तारुषि, जिन्होंने शनिवार को एशियाई ऑटो जिमखाना चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, ने एशिया-प्रशांत मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। कियान शाह (जूनियर) और रेहान खान रशीद (कैडेट) क्रमशः यांत्रिक समस्या और दुर्घटना के कारण अपने-अपने फाइनल से हट गए। वे भी संभावित पोडियम स्थान की दौड़ में थे।

 

फरीदाबाद की आठ वर्षीय अर्शी गुप्ता ने चौथे स्थान पर रहकर शानदार प्रदर्शन किया, जो हांगकांग, चीन की तीसरे स्थान पर रहने वाली सुम लो से केवल पांच सौवें सेकंड पीछे था, जबकि बेंगलुरु के रेयान गौड़ा कैडेट फाइनल में नौवें स्थान पर रहे।

 

सीनियर फाइनल में, आरव ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लीडर यू का पो (हांगकांग, चीन) की गति की बराबरी नहीं कर सके और उन्होंने अपना दूसरा स्थान बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि, उन्हें ज्यादा चुनौती नहीं मिली, जबकि बी कुमार गौड़ा (बेंगलुरु) सातवें स्थान पर रहे।

 

आरव ने कहा, "यह एक अच्छी रेस थी, लेकिन मेरे पास लीडर से बराबरी करने लायक गति नहीं थी। इसलिए, मैंने अपना दूसरा स्थान बनाए रखने का अगला सबसे अच्छा प्रयास किया। मैं भारत के लिए पदक जीतकर रोमांचित हूं और यह किसी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेरा पहला पदक है।"

 

प्रतियोगिता में शामिल अन्य दो भारतीय, अक्षत मिश्रा (बेंगलुरु) पांचवें और थॉमस जैकब जॉर्ज (कोट्टायम) आठवें स्थान पर रहे। इसी तरह, रेहान खान रशीद, जो पहले दो लैप में आगे चल रहे थे, लड़खड़ा गए और पांचवें स्थान पर खिसक गए।

 

कार्टिंग स्लैलम में भारत पदक के बिना ही बाहर हो गया, हालांकि कुछ प्रतियोगी पोडियम स्थान हासिल करने के करीब पहुंच गए थे।

 

ऑटोक्रॉस स्पर्धा में भारत की पदक की उम्मीदें चेतन शिवराम (बेंगलुरु) और फिलिपोस मथाई (नई दिल्ली) के शीर्ष 8 से बाहर रहने के साथ ही समाप्त हो गईं, जो पदक दौर में आगे बढ़े। शनिवार, एक अन्य भारतीय प्रतिभागी प्रगति गौड़ा बाहर हो गईं।

 

तारुषि ने अपना दूसरा रजत पदक जीता, लेकिन कल एएजीसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता अचिंत्य मेहरोत्रा ​​(नई दिल्ली) अपनी फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए और शंकु गिराने के कारण उन्हें कई पेनल्टी मिलीं और वे पदक की दौड़ से बाहर हो गए। एक अन्य भारतीय प्रतिभागी प्रतीक दलाल (बहादुरगढ़, हरियाणा) का भी यही हश्र हुआ।

 

 

 

 

