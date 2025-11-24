खेल

अरुणाचल प्रदेश बनेगा पूर्वोत्तर का खेल हब: सीएम पेमा खांडू

Nov 24, 2025, 02:54 AM

इटानगर, 23 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का प्रमुख खेल केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि खेल बुनियादी ढांचे, स्पोर्ट्स अकादमियों और युवा उन्मुख योजनाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार की 'खेलो इंडिया' पहल के तहत बड़े निवेश किए जा रहे हैं।

सीएम खांडू ने यह बात पापुम पारे जिले के युपिया स्थित गोल्डन जुबिली आउटडोर स्टेडियम में आयोजित 42वीं एनटीपीसी सब-जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही एक समर्पित तीरंदाजी स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने राज्य के तीरंदाजों मासेलो मिहू और सोरांग यूमी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन से अरुणाचल के युवाओं को प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने कहा कि तीरंदाजी राज्य की सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ी है और यही वह खेल है जिसने पहली बार अरुणाचल प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाए और पहली बार राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक भी दिलाया।

सीएम खांडू ने युवा प्रतिभागियों से अनुशासन, गरिमा और खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल भविष्य के चैंपियन तैयार करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, मित्रता और सीखने की भावना को भी मजबूत करते हैं।

मुख्यमंत्री ने भारतीय खेलों को निरंतर समर्थन देने के लिए एनटीपीसी का आभार व्यक्त किया और इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी का अवसर देने के लिए तीरंदाजी संघ ऑफ इंडिया का धन्यवाद किया।

उन्होंने आयोजन समिति, स्वयंसेवकों और सभी सहयोगियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से यह आयोजन संभव हो सका है।

खांडू ने कहा कि वर्ष 2025 भारतीय तीरंदाजी के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है। भारत ने पहली बार वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक हासिल किए हैं, और वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 7 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है।

इस प्रतियोगिता में देशभर से 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 10 संबद्ध इकाइयों की कुल 46 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री खांडू ने सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों का स्वागत किया और चैंपियनशिप के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की। यह आठ दिवसीय प्रतियोगिता 30 नवंबर तक चलेगी।

--आईएएनएस

डीएससी

