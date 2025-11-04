खेल

Anvay Dravid Team C : राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय अंडर-19 वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी टीम में हुए शामिल

अन्वय द्रविड़ अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में टीम सी का हिस्सा बने
Nov 04, 2025, 05:54 PM
राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय अंडर-19 वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी टीम में हुए शामिल

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीआई) की जूनियर सिलेक्शन कमिटी ने मंगलवार को आने वाली पुरुष अंडर-19 वन-डे चैलेंजर ट्रॉफी के लिए टीमों की घोषणा कर दी। यह टूर्नामेंट 5 से 11 नवंबर तक हैदराबाद में होगा।

टीमों में एक खास नाम अन्वय द्रविड़ का है, जो भारत के पूर्व हेड कोच और इस खेल के दिग्गजों में से एक राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे हैं। वह हैदराबाद के आरोन जॉर्ज की कप्तानी वाली टीम 'सी' का हिस्सा हैं।

खास बात यह है कि अन्वय हाल ही में सुर्खियों में थे, जब उन्होंने पिछले महीने विनोद मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की अंडर-19 टीम को जीत दिलाई थी। टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने शानदार पारी खेली और 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद रहे।

टीम 'ए': विहान मल्होत्रा ​​(कप्तान) (पीसीए), अभिज्ञान कुंडू (उपकप्तान और विकेटकीपर) (एमसीए), वंश आचार्य (एससीए), बालाजी राव (विकेटकीपर) (सीएससीएस), लक्ष्य रायचंदानी (सीएयू), विनीत विकेटकीपर (टीएनसीए), मार्कंडेय पंचाल (यूटीसीए), सात्विक देसवाल (सीएपी), वी. यशवीर (एचवाईसीए), हेमचुदेशन जे (टीएनसीए), आर.एस. अंबरीश (टीएनसीए), हनी प्रताप सिंह (आरसीए), वासु देवानी (जीसीए), युद्धाजित गुहा (सीएबी), ईशान सूद (पीसीए)।

टीम 'बी': वेदांत त्रिवेदी (कप्तान) (जीसीए), हरवंश सिंह (उपकप्तान और विकेटकीपर) (एससीए), वफी कच्छी (एचवाईसीए), सागर विर्क (पीसीए), सायन पॉल (सीएबी), वेदांत सिंह चौहान (पीसीए), प्रणव पंत (डीडीसीए), एहित सलारिया (विकेटकीपर) (यूटीसीए), बी.के किशोर (टीएनसीए), अनमोलजीत सिंह (पीसीए), नमन पुष्पक (एमसीए), डी दीपेश (टीएनसीए), मोहम्मद मलिक (एचवीसीए), मोहम्मद यासीन सौदागर (एमसीए), वैभव शर्मा (केएससीए)।

टीम 'सी': एरॉन जॉर्ज (कप्तान) (एचवाईसीए), आर्यन यादव (उपकप्तान) (पीसीए), अंकित चटर्जी (सीएबी), मणिकांत शिवानंद (केएससीए), राहुल कुमार (पीसीए), यश कासवंकर (गोवा सीए), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर) (केएससीए), युवराज गोहिल (विकेटकीपर) (एससीए), खिलन ए पटेल (जीसीए), कनिष्क चौहान (एचसीए), आयुष शुक्ला (एमपीसीए), हेनिल पटेल (जीसीए), लक्ष्मण प्रुथी (डीडीसीए), रोहित कुमार दास (सीएबी), मोहित उलवा (एससीए)।

टीम 'डी': चंद्रहास डैश (कप्तान) (सीएबी), मौल्यराजसिंह चावड़ा (उपकप्तान) (जीसीए), शांतनु सिंह (यूपीसीए), अर्नव बुग्गा (डीडीसीए), अभिनव कन्नन (टीएनसीए), कुशाग्र ओझा (आरसीए), आर्यन सकपाल (वीकेटकीपर) (एमसीए), ए. रापोल (विकेटकीपर) (एचवाईसीए), विकल्प तिवारी (सीएससीएस), मोहम्मद एनां (केसीए), अयान अकरम (यूपीसीए), उद्धव मोहन (डीडीसीए), आशुतोष महिदा (बीसीए), एम तोषित यादव (आंध्र सीए), सोलिब तारिक (जेकेसीए)।

--आईएएनएस

 

 

