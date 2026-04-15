खेल

India Women vs South Africa Women : टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरा बेहद अहम: अंजुम चोपड़ा

भारत-साउथ अफ्रीका महिला टी20 सीरीज पर अंजुम चोपड़ा का विश्लेषण, विश्व कप से पहले अहम तैयारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 15, 2026, 10:47 AM
टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरा बेहद अहम: अंजुम चोपड़ा

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाली सीरीज की शुरुआत 17 अप्रैल से होगी। टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय महिला टीम के लिए तैयारी के दृष्टिकोण से यह बेहद अहम है। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका भारत के ग्रुप में ही है।

 

भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने इस टी20 सीरीज से जुड़े कई सवालों के जवाब आईएएनएस से बातचीत के दौरान दिए।

 

प्रश्न: टी20 विश्व कप से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए यह सीरीज कितनी अहम है?

 

उत्तर: अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मिलना हमेशा अच्छा होता है। अब अंतरराष्ट्रीय सीरीज के बीच काफी अंतर है, इसलिए खिलाड़ियों को घर वापस आकर तरोताजा होने, दूसरी गतिविधियों में शामिल होने, और मैदान पर वापस जाकर फिर से शुरुआत करने का मौका मिलता है। एक खिलाड़ी के लिए वह रिफ्रेशिंग समय जरूरी है। टी20 विश्व कप से पहले खेली जा रही यह सीरीज भारतीय टीम के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के लिए भी अहम है।

 

प्रश्न: इस सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय तेज गेंदबाजी लाइन-अप के बारे में आपके क्या विचार हैं?

 

उत्तर: देखिए, मुझे इन चारों के जाने या किसी और के वहां होने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती। दौरे पर जा रही तेज गेंदबाज हमारे पास उपलब्ध श्रेष्ठ विकल्प हैं। हो सकता है कि सायाली सतघरे बाहर हों, लेकिन वह टी20 टीम में फिट नहीं बैठतीं क्योंकि काश्वी गौतम ने बहुत अच्छा किया है।

 

अगर काश्वी 2025 वनडे विश्व कप से पहले चोटिल नहीं होतीं, तो हम उन्हें पहले भी खेलते हुए देख सकते थे, मैं इससे काफी खुश हूं। दुख की बात यह है कि इस टीम में अमनजोत कौर के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे वह चोटिल हो या ठीक हो रही हो - मुझे नहीं पता कि असली वजह क्या है, और किसी ने भी बाहर यह साफ नहीं किया है कि असली वजह क्या है।

 

प्रश्न: दीप्ति शर्मा के फॉर्म में गिरावट और स्नेह राणा के न होने से, क्या श्रेयांका पाटिल का टी20 में लंबे समय तक खेलने का दावा मजबूत होता है?

 

उत्तर: श्रेयांका पाटिल का फिट होना और इंडिया टीम वापस आना समय की बात थी। एक अच्छी बात यह है कि वह अभी सिर्फ टी20 टीम का हिस्सा होंगी। इंजरी की वजह से वह महिला प्रीमियर लीग 2025 में नहीं खेल पाई थीं, लेकिन एक बार जब वह वापस आईं, तो उन्हें अपनी फिटनेस साबित करनी थी, जो उन्होंने किया। वह कैरेबियन प्रीमियर लीग गईं, वहां खुद को साबित किया, और वापस आकर आरसीबी सेटअप में खेलीं, जब उन्होंने इस साल महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता।

 

श्रेयांका एक अच्छी गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी कर सकती हैं, और एक अच्छी फील्डर भी हैं। टी20 में उनकी जगह तय है। धीरे-धीरे उन्हें वनडे सेटअप में आना चाहिए।

 

प्रश्न: क्या भारत को टी20 में विविधता के लिए एक कलाई के स्पिनर की जरूरत है? क्या आपको हैरानी है कि इस टूर के लिए किसी कलाई के स्पिनर को नहीं चुना गया?

 

उत्तर: सवाल बिल्कुल सही है। हम टीम के साथ एक कलाई का स्पिनर क्यों नहीं रख सकते, जिसके प्लेइंग इलेवन में आने की संभावना हो, बजाय इसके कि कोई साइडलाइन पर बैठकर बस मौके का इंतजार करे। अगर विविधता की बात करें तो श्रेयंका, दीप्ति और चरणी तीन स्पिनर हैं। यह साफ है कि आपको कोई दूसरा स्पिनर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस लाइन-अप में वैष्णवी शर्मा की जरूरत नहीं है। फिर आपको अनुष्का शर्मा भी नहीं मिलेंगी। अगर आप भारती फुलमाली की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आप अनुष्का शर्मा की तरफ भी नहीं जा सकते हैं।

 

प्रश्न: उमा छेत्री ने जी कमलिनी से आगे अपनी जगह बनाए रखी है, जो पिछले महीने कंधे की चोट से वापसी कर चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि यह फैसला लेने में क्या हुआ?

 

उत्तर: मुझे कमलिनी के फिटनेस लेवल की जानकारी नहीं है। इस टीम की घोषणा अंडर-23 वन-डे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद की गई थी। उमा छेत्री के लिए, यह बहुत अच्छा है कि वह टूर पर हैं, लेकिन अगर वह सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको दूसरे विकेटकीपर की जरूरत है, तो देश भर के दूसरे विकेटकीपर क्या कर रहे हैं - जिनमें वे भी शामिल हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं? वे अपनी जगह क्यों नहीं बना रहे हैं?

 

ऋचा घोष से पहले, मुझे नहीं लगता कि किसी को मौका मिलेगा, जो बिल्कुल सही है। आपको एक बहुत अच्छे दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत है, कोई ऐसा जिसे जरूरत पड़ने पर भारतीय टीम इस्तेमाल कर सके।

 

यस्तिका भाटिया घायल हैं और अभी भी रिहैब में हैं, और अब कमलिनी चोट के बाद वापस आ रही हैं और वह सिर्फ 20 साल की हैं। भारतीय टीम को जिस विकेटकीपिंग और बैटिंग स्किल्स की तलाश है, उसमें कोई टैलेंट क्यों नहीं आ रहा है?

 

प्रश्न: क्या पूजा वस्त्राकर और यस्तिका भाटिया कभी टी20 टीम में शामिल होंगी?

 

उत्तर: पूजा वस्त्रकार को शायद खुद ही इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या वह एक ऑल-राउंडर या एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज या गेंदबाज के तौर पर खेलने के लिए तैयार और फिट हैं। इस साल महिला प्रीमियर लीग में, जब वह आरसीबी के लिए खेल रही थीं, तो उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी के लिए चुना गया था, गेंदबाजी के लिए नहीं। अगर वह एक ऑल-राउंडर के तौर पर पूरी तरह से फिट नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे उनकी तरफ देखेंगे। उन्हें टीम में रहने के लिए अपनी फिटनेस और काबिलियत साबित करनी होगी।

 

यास्तिका के मामले में मुझे लगता है कि वह एक सक्षम क्रिकेटर हैं। एक विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर पूरी तरह से फिट और अच्छा खेलने पर वह भारतीय टीम में जगह बना सकती हैं। उन्हें अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा।

 

--आईएएनएस

 

पीएके

 

India Women CricketCricket AnalysisSouth Africa WomenAnjum ChopraWomen Cricket World CupT20 Series 2026Indian Women Team

Related posts

Loading...

More from author

Loading...