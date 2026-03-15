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Indian Wells Open : आंद्रेओजी और गुइनार्ड ने जीता डबल्स का खिताब

आंद्रेओजी-गुइनार्ड जोड़ी ने इंडियन वेल्स ओपन डबल्स खिताब पर कब्जा किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 15, 2026, 10:18 AM
इंडियन वेल्स ओपन: आंद्रेओजी और गुइनार्ड ने जीता डबल्स का खिताब

इंडियन वेल्स: गुइडो आंद्रेओजी और मैनुअल गुइनार्ड ने इंडियन वेल्स ओपन के डबल्स का खिताब जीत लिया है। रविवार को हुए फाइनल में आंद्रेओजी और गुइनार्ड की जोड़ी ने आर्थर रिंडरकनेच और वैलेंटिन वचेरोट को 7-6(3), 6-3 से हराकर खिताब जीता। यह मैच 1 घंटा 23 मिनट तक चला।

 

कैलिफोर्निया में उनकी खिताबी जीत के सफर में कई बड़ी जीतें शामिल रहीं। इस जोड़ी ने टूर्नामेंट में पहले चौथी सीड क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कूप्स्की को हराया, फिर टॉप सीड मार्सेल ग्रैनोलर्स और होरासियो जेबालोस को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

 

2025 में साथ आए दोनों खिलाड़ियों के करियर में एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। गुइनार्ड के लिए, इंडियन वेल्स का टाइटल उनका दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 क्राउन है। इससे पहले, उन्होंने 2025 में रोमेन अर्नेओडो के साथ रोलेक्स मोंटे-कार्लो मास्टर्स में जीत हासिल की थी। आंद्रेओजी ने एटीपी टूर फाइनल्स में अपने मजबूत रिकॉर्ड को पांच में से चार जीत तक बेहतर किया, इससे पहले उन्होंने क्रोएशिया ओपन उमाग (2024), अर्जेंटीना ओपन (2025), और स्वीडिश ओपन (2025) में खिताब जीते थे।

 

जीत के बाद आंद्रेओजी ने कहा, "मैं यहां जीतकर बहुत खुश हूं। यह एक शानदार टूर्नामेंट है, सच में बहुत बड़ा। मुझे मनु के साथ काम करने और पिछले साल अगस्त से इस सफर पर बहुत गर्व है।"

 

गुइनार्ड ने इतने हाई-प्रोफाइल फाइनल में मुकाबला को दबाव वाला मुकाबला मानते हुए कहा, "मुझे पता था कि यह एक खतरनाक मैच होने वाला है। हमने मैच के लिए जितनी अच्छी तैयारी कर सकते थे, की और दबाव का प्रबंधन करने की कोशिश की। हमने साथ मिलकर जो काम किया है, उससे मैं बहुत खुश हूं।"

 

रिंडरकनेच और वाचेरोट इस टूर्नामेंट में 2025 में रोलेक्स शंघाई मास्टर्स में अपने यादगार प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद से उतरे थे। दोनों खिलाड़ियों को फाइनल में पहुंचने के लिए पांच सीडेड विरोधी को हराया था।

--आईएएनएस

 

 

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