Ranji Trophy 2025 : रेड्डी-शिंदे की शानदार पारियां, आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया

आंध्र प्रदेश की शानदार जीत, शेख रशीद के 87* रन से तमिलनाडु को 4 विकेट से मात।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 10, 2025, 05:24 PM
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप-ए मुकाबले में तमिलनाडु को 4 विकेट से शिकस्त दी।

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी तमिलनाडु ने पहली पारी में 182 रन बनाए। टीम 103 के स्कोर तक अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से संदीप वारियर ने पी विद्युत के साथ अंतिम विकेट के लिए 79 रन जोड़े। पी विद्युत 119 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वारियर ने 86 गेंदों में 29 रन की पारी खेली।

 

विपक्षी टीम की ओर से पृथ्वी राज ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि सौरभ कुमार ने 2 सफलताएं हासिल कीं। कावुरी सैतेजा, सत्यनारायण राजू और अश्विन हेब्बार ने एक-एक विकेट निकाला।

 

इसके जवाब में आंध्र प्रदेश की पहली पारी 177 रन पर सिमट गई। पारी में शेख रशीद ने नाबाद 87 रन बनाए, जबकि सौरभ कुमार ने 30 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

 

इस पारी में वारियर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि त्रिलोक नाग, सोनू यादव और कप्तान साईं किशोर ने 2-2 विकेट निकाले।

 

तमिलनाडु अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 195 रन ही बना सकी। टीम ने 32 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से प्रदोष पॉल ने बी सचिन के साथ तीसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला।

 

बी सचिन 81 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पॉल ने 29 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इनके अलावा, आंद्रे सिद्धार्थ ने 33 रन जुटाए।

 

इस पारी में सौरभ कुमार ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि त्रिपुराना विजय और पृथ्वी राज ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं।

 

आंध्र प्रदेश को जीत के लिए 201 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम ने 41.2 ओवरों में हासिल कर लिया। इस पारी में अभिषेक रेड्डी ने 70 रन बनाए, जबकि किरदंत करण शिंदे ने 51 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

