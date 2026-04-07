Golf India Event : विशाखापत्तनम में 7 अप्रैल से शुरु होगा आंध्र ओपन का पहला संस्करण

विशाखापत्तनम: भारत में पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक गवर्निंग बॉडी, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) ने आंध्र ओपन के पहले संस्करण की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 7 से 10 अप्रैल तक ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट के लिए कुल इनामी राशि 1 करोड़ रुपए रखी गई है।

इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले भारत के टॉप पेशेवर खिलाड़ियों में पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट के लीडर सप्तक तलवार, वीर अहलावत, ओम प्रकाश चौहान, मनु गंडास, अंगद चीमा (2024 में ईपीजीसी के विजेता), हनी बैसोया और अजीतेश संधू जैसे कुछ नाम शामिल हैं।

इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले टॉप विदेशी खिलाड़ी श्रीलंका के एन थंगाराजा (2023 में ईपीजीसी के विजेता) हैं। इस टूर्नामेंट में 9 अलग-अलग देशों से 18 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्थानीय चुनौती की अगुवाई विशाखापत्तनम के पेशेवर खिलाड़ी एस मुथु और मोहम्मद रहमान करेंगे।

पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल ने कहा, "हम आंध्र ओपन के पहले संस्करण के लिए ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब (ईपीजीसी) और विशाखापत्तनम शहर में वापस आकर बहुत उत्साहित हैं। विशाखापत्तनम देश में गोल्फ का एक उभरता हुआ केंद्र है। हम इस इवेंट में सहयोग के लिए ईपीजीसी और अन्य सभी हितधारकों का धन्यवाद करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश खुद को एक प्रगतिशील, निवेश-अनुकूल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार कदम उठा रहा है। इस तरह की पहल आंध्र प्रदेश के उस विजन को और मजबूत करती हैं, जिसके तहत वह खुद को खेल, पर्यटन और व्यापार के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है।"

ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी एम.एस.एन राजू ने कहा, "ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब की स्थापना 1884 में हुई थी। 1964 में इसे इस जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। 2018 में सरकार से 18 एकड़ जमीन मिलने के बाद हम 2021 तक एक चैंपियनशिप कोर्स बना पाए और 2022 में हमें भारत के सबसे अच्छे रेनोवेट किए गए गोल्फ कोर्स का अवॉर्ड मिला। एपीजीए ने भी ईपीजीसी में अपना बेस बनाया और आंध्र प्रदेश में गोल्फ से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू किया, जिसमें डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई का आंध्र ओपन 2026 भी शामिल है। यह तीसरी बार है जब हम पीजीटीआई की मेजबानी कर रहे हैं।"

--आईएएनएस