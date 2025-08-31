अनौपचारिक वनडे : साउथ अफ्रीका-ए की जीत, न्यूजीलैंड-ए को 3 विकेट से हराया

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका-ए ने न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ शनिवार को खेले गए अनौपचारिक वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में तीन विकेट से जीत दर्ज की।

प्रिटोरिया में आयोजित मुकाबले में न्यूजीलैंड-ए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवरों में 229 रन पर सिमट गई।

टीम महज 13 रन पर डेल फिलिप्स (6) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से राइज मारिउ (38) के साथ कप्तान निक केली ने दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

निक 19 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन चौके शामिल रहे।

कप्तान के पवेलियन लौटने के बाद टीम लड़खड़ा गई। न्यूजीलैंड-ए ने 107 रन तक अपने सात विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से जकारी फाउलकेस ने साइमन कीन के साथ आठवें विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संकट से उबारा।

जकारी 117 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 75 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कीन ने 31 गेंदों में 37 रन की पारी खेली।

विपक्षी खेमे से त्सेपो मोरकी ने सर्वाधिक तीन शिकार किए, जबकि गेराल्ड कोएत्जी और नकाबायोमजी पीटर ने दो-दो विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका-ए की टीम ने 29.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम ने दूसरे ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर रिवाल्डो मुनसामी (0) और जॉर्डन हरमन (0) का विकेट गंवा दिया।

यहां से रुबिन हरमन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान मार्क्स एकरमैन (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी करते हुए टीम को वापस पटरी पर लाने का काम किया।

आठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर एकरमैन (26) आउट हुए। अगली गेंद पर टीम ने सिनेथेम्बा केशिले (0) का विकेट भी गंवा दिया।

यहां से रुबिन हरमन ने जेसन स्मिथ के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन जोड़ते हुए टीम को जीत पर पटरी पर बनाए रखा। अंतत: 29.2 ओवरों में साउथ अफ्रीका-ए ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।

रुबिन हरमन ने 93 गेंदों में सात छक्कों और 18 चौकों की मदद से नाबाद 158 रन बनाए।

विपक्षी खेमे से मैथ्यू फिशर ने सर्वाधिक चार विकेट झटके, जबकि आदित्य अशोक ने तीन शिकार किए।

--आईएएनएस

आरएसजी