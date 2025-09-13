Amitabh Kant Statement : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बिना शर्त निरंतर समर्थन दिया है : अमिताभ कांत

नई दिल्ली: प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के शासी निकाय के सदस्य बनाए गए अमिताभ कांत ने खेल के क्षेत्र में भारत के मजबूती से बढ़ते कदम का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कांत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत ने ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है।

अमिताभ कांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बिना शर्त निरंतर समर्थन दिया है। उनके नेतृत्व में, भारत की खेल नीति में हुए सुधारों के परिणाम दिखने लगे हैं, चाहे वह ओलंपिक हो या अन्य टूर्नामेंट। भारत के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है।

उन्होंने कहा, "गोल्फ को क्रिकेट के स्तर से आगे ले जाने की जरूरत है। हमारी आबादी और देश भर में 300 से ज्यादा गोल्फ कोर्स को देखते हुए, अगर हमारे युवा इस खेल को अपनाते हैं, तो दुनिया भर के गोल्फ चैंपियन भारतीय होंगे।"

पीजीटीआई के शासी निकाय का सदस्य बनाए जाने पर अमिताभ कांत ने कहा, "मुझे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के शासी निकाय में शामिल होकर खुशी हो रही है। यह एक ऐसा संगठन है जिसके अध्यक्ष महान कपिल देव हैं और जिसने भारत के पेशेवर गोल्फ परिदृश्य को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपने खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पहलों में अपने अनुभव का लाभ उठाकर पीजीटीआई की गतिशील नेतृत्व टीम के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

उन्होंने कहा, "कई वर्षों से एक उत्साही गोल्फ खिलाड़ी होने के नाते, मैंने भारतीय गोल्फ में मौजूद अविश्वसनीय प्रतिभा और क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं पीजीटीआई के विजन में योगदान देने और भारत में पेशेवर गोल्फ के भविष्य को आकार देने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"

पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने कांत को शासी निकाय का सदस्य बनाए जाने का स्वागत करते हुए इसे भारतीय गोल्फ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा, "उनकी विशेषज्ञता, व्यापक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक दृष्टि पीजीटीआई के लिए अविश्वसनीय संपत्ति साबित होगी। हमारा मानना ​​है कि उनकी अंतर्दृष्टि इस टूर के स्तर को और ऊंचा उठाने, इसकी पहुंच बढ़ाने और हमारे प्रतिभाशाली गोल्फरों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद करेगी।"