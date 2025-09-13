Amitabh Kant Appointment : पीजीटीआई ने अमिताभ कांत को शासी निकाय का सदस्य नियुक्त किया

नई दिल्ली: प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) ने शुक्रवार को नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को शासी निकाय का सदस्य नियुक्त किया।

अमिताभ कांत देश के प्रतिष्ठित नौकरशाहों और नीति निर्माताओं में से एक हैं। उन्हें शासन में परिवर्तनकारी योगदान के लिए जाना जाता है। अमिताभ कांत नवाचार, नीति सुधार, रणनीति, कूटनीति और ब्रांडिंग के लिए जाने जाते हैं।

केरल में पर्यटन सचिव के रूप में अमिताभ कांत ने राज्य को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया और अपने कार्यकाल के दौरान 'केरल- ईश्वर का अपना देश' के नारे को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं, पर्यटन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में उन्होंने भारत को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल में बदलने के उद्देश्य से 'अतुल्य भारत' और 'अतिथि देवो भव' अभियानों की संकल्पना की।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव के रूप में उन्होंने 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' जैसी पहलों को आगे बढ़ाया।

अमिताभ कांत नियमित रूप से गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ के प्रति उनका जुनून और इसके विकास के प्रति समर्पण, भारतीय गोल्फ में प्रतिभाओं को निखारने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना उनका मिशन है।

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा, "पीजीटीआई की शासी निकाय में अमिताभ कांत का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। उनकी विशेषज्ञता, व्यापक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक दृष्टि पीजीटीआई के लिए अविश्वसनीय संपत्ति साबित होगी। हम भारत में पेशेवर गोल्फ के लिए एक विश्वस्तरीय मंच का निर्माण जारी रखेंगे।"

उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि कांत की अंतर्दृष्टि इस टूर के कद को और बढ़ाने, इसकी पहुंच बढ़ाने और हमारे प्रतिभाशाली गोल्फरों के लिए नए अवसर पैदा करने में सहायक होगी। यह भारतीय गोल्फ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हम देश में इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और कांत के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं।"

कपिल देव ने कहा, "प्रदीप एस. बख्शी, शांतनु नारायण और निकेश अरोड़ा का पीजीटीआई के सलाहकार के रूप में स्वागत करते हुए भी खुशी हो रही है। उनकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि और अनुभव भारतीय पेशेवर गोल्फ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और हमारे खिलाड़ियों को वो मंच प्रदान करने में मदद करेंगे, जिसके वे हकदार हैं।"

पीजीटीआई के शासी निकाय के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति पर अमिताभ कांत ने कहा, "मुझे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के शासी निकाय में शामिल होकर खुशी हो रही है। यह एक ऐसा संगठन है जिसके अध्यक्ष महान कपिल देव हैं और जिसने भारत के पेशेवर गोल्फ परिदृश्य को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपने खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पहलों में अपने अनुभव का लाभ उठाकर पीजीटीआई की गतिशील नेतृत्व टीम के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।"

उन्होंने कहा, "कई वर्षों से एक उत्साही गोल्फ खिलाड़ी होने के नाते, मैंने भारतीय गोल्फ में मौजूद अविश्वसनीय प्रतिभा और क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं पीजीटीआई के विजन में योगदान देने और भारत में पेशेवर गोल्फ के भविष्य को आकार देने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"

प्रमुख भारतीय पेशेवर गोल्फर अजीतेश संधू, जो दो बार के अंतरराष्ट्रीय विजेता हैं, को भी पीजीटीआई के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।