Asia Cup 2025 Final : 'यह न्यू इंडिया है', मोहसिन नकवी से टीम इंडिया के ट्रॉफी न लेने पर बोले अमित मालवीय

अमित मालवीय ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद को न्यू इंडिया का प्रतीक बताया।
Sep 29, 2025, 09:08 AM
'यह न्यू इंडिया है', मोहसिन नकवी से टीम इंडिया के ट्रॉफी न लेने पर बोले अमित मालवीय

नई दिल्ली: भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया, लेकिन विजेता ट्रॉफी और मेडल स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे 'न्यू इंडिया' का प्रतीक बताया।

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "भारत ने एशिया कप और मेडल स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पीसीबी प्रमुख और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं, उन्हें देने पर अड़े हुए थे। हमने न सिर्फ मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई, बल्कि नकवी को भी उसकी जगह दिखा दी, जो आतंकवादी राज्य पाकिस्तान का मुख्य प्रचारक है। यह न्यू इंडिया है।"

बता दें कि भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है। इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया और खिताब नहीं लिया। इसी वजह से पुरस्कार वितरण समारोह लगभग 1 घंटे बाद शुरू हुआ। भारतीय टीम का एशिया कप का खिताब मोहसिन नकवी से न लेना पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती थी जो उसे हार से भी अधिक दर्द देगी।

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी पाकिस्तान टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12), और कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) के रूप में तीन विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया।

 

 

Mohsin NaqviIndia vs Pakistan FinalTrophy ControversyAsia Cup 2025New IndiaBJP reactionAmit Malviya

