अमृतसर में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन का विवाह समारोह, लुधियाना से बारात लेकर पहुंचे लविश ओबराय

अमृतसर, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के घर शुक्रवार को खुशी का माहौल है। अमृतसर में उनकी बहन कोमल शर्मा की शादी बेहद धूमधाम से हुई। शादी को लेकर परिवार और रिश्तेदारों में उत्साह और रौनक का माहौल देखने को मिला।

लुधियाना से लविश ओबराय बारात लेकर अमृतसर पहुंचे, जहां उनका पूरे रीति-रिवाजों और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। शादी समारोह में परिवार, रिश्तेदार और करीबी मित्र बड़ी संख्या में शामिल हुए।

बेटी की शादी पर खुशी जाहिर करते हुए अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने पत्रकारों से कहा, "यह मेरे लिए बहुत भावुक और खुशी का पल है। मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूं, यह मेरे जीवन का सबसे खास पल है। हमारे पूरे परिवार के लिए यह दिन बेहद खास है।"

शादी के मौके पर अमृतसर का माहौल भी जश्न से सराबोर दिखाई दिया। दुल्हन के परिवार की तरफ से मेहमानों के स्वागत में विशेष इंतजाम किए गए।

इस मौके पर दूल्हे लविश ओबराय ने पत्रकारों से कहा, "मुझे खुशी है कि मेरी शादी कोमल शर्मा से हो रही है। अभिषेक शर्मा ने बहन की शादी से पहले एशिया कप में भारत को जीत दिलाई। हमारे लिए यह एक शानदार तोहफा है।"

अभिषेक शर्मा के चाचा अमित व्यास ने कहा, "ये खुशी का दिन है। हमारी बेटी की शादी लुधियाना के लविश ओबराय से हो रही है। सारा परिवार बहुत खुश है। नामी हस्तियां समारोह में इस जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं।"

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 7 पारियों में 44.86 की औसत के साथ 314 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 32 चौके और 19 छक्के देखने को मिले।

सुपर 4 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन बनाए, जिसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 75 रन की पारी खेली। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 61 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

--आईएएनएस

आरएसजी