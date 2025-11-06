Amanda Anisimova Victory : स्वियाटेक को हराकर एनिसीमोव ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली: अमेरिका की चौथी सीड अमांडा एनिसीमोव ने बुधवार को पोलैंड की दूसरी सीड इगा स्वियाटेक को 6-7 (3), 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। इसी के साथ अमांडा एनिसीमोव ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

मुकाबले के पहले सेट में, दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस को मजबूती से बनाए रखा। हालांकि, एनिसीमोवा ने चार ब्रेक प्वाइंट हासिल किए, लेकिन स्वियाटेक ने उन सभी को बचा लिया। पहले 12 गेम सर्विस पर जाने के बाद टाईब्रेक में 7-6 (3) से जीत हासिल की।

मुकाबले का दूसरा सेट भी काफी कड़ा रहा। एनिसीमोव ने तीसरे गेम में तीन ब्रेक प्वाइंट बचाकर अपनी सर्विस बचाई। दोनों ने 5-4 तक अपनी सर्विस बनाए रखी।

स्वियाटेक के पांचवें सर्विस गेम में, अमेरिकी खिलाड़ी ने एक महत्वपूर्ण लेट ब्रेक का मौका भुनाया और मैच को बराबर करने के लिए सेट 6-4 से जीत लिया।

इसके बाद निर्णायक सेट में, एनिसीमोव ने स्वियाटेक की सर्विस पर दबाव बनाए रखा। पोलिश खिलाड़ी ने पहला सर्विस गेम बचा लिया, लेकिन अगले गेम में ब्रेक प्वाइंट पर डबल-फॉल्ट कर दिया।

5-2 की बढ़त के साथ, एनिसीमोव ने फिर से ब्रेक किया और सेट 6-2 से अपने नाम करते हुए जीत हासिल की।

कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना पहले ही सेरेना विलियम्स ग्रुप की विनर के तौर पर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी थीं। एनिसीमोव और स्वियाटेक इस मैच से पहले एक मुकाबला जीत चुकी थीं, जबकि एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों खिलाड़ी बाकी बची सेमीफाइनल बर्थ के लिए एक निर्णायक मुकाबले में आमने-सामने थीं।

इससे पहले अमांडा एनिसीमोव और इगा स्वियाटेक इस साल पहले भी दो बार भिड़ चुकी थीं। इस दौरान स्वियाटेक ने विंबलडन फाइनल में लगातार 12 गेम जीतकर दबदबा बनाया था, जबकि एनिसीमोव ने यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में अपना बदला लिया था।

इस जीत के बाद एनिसीमोव ने बताया कि उनके मुताबिक पहला सेट मुश्किल था। उन्होंने दूसरे और तीसरे सेट में कम गलतियां कीं। वह अपनी सर्विस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थीं। उन्हें मालूम था कि आखिर में मैच जीतना है, तो अपना लेवल थोड़ा ऊपर उठाना होगा।

