अलाना किंग ने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वश्रेष्ठ स्पेल फेंका

Oct 26, 2025, 05:34 AM

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप का मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 7 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया की जीत में दाएं हाथ की लेग स्पिनर अलाना किंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में अलाना ने 7 ओवर में 18 रन देकर 7 विकेट लिए। महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्पेल है। विश्व कप जैसे बड़े मंच पर अलाना ने सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ स्पेल फेंका बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ स्पेल फेंका।

अलाना का स्पेल महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का चौथा सर्वश्रेष्ठ स्पेल है।

महिला वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्पेल का रिकॉर्ड पाकिस्तान की सजदा शाह के नाम है। जापान के खिलाफ 2003 में इस गेंदबाज ने 8 ओवर में 4 रन देकर 7 विकेट लिए थे। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की जेएम चेंबरलीन हैं। 1991 में चेंबरलिन ने डेनमार्क के खिलाफ 9 ओवर में 8 रन देकर 7 विकेट लिए थे। तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज की अनिसा मोहम्मद हैं। 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 8.3 ओवर में 14 रन देकर 7 विकेट लिए थे।

अलाना चौथे नंबर पर हैं। लेकिन उनका प्रदर्शन इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही मौजूदा समय की मजबूत टीमें हैं। शनिवार को दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप 2025 की पहली हार थी।

29 साल की अलाना 46 एकदिवसीय मैचों में 72 विकेट ले चुकी हैं। 5 टेस्ट मैचों में अलाना 13 और 27 टी20 में 27 विकेट ले चुकी हैं।

बात ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका मैच की करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को 24 ओवर में 97 रन पर समेट दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर में 98 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया।

