खेल

अलाना किंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत

Oct 26, 2025, 05:34 AM

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 का 26वां मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। अलाना किंग की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत हासिल की।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका 24 ओवर में सिर्फ 97 रन पर सिमट गई। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 26 गेंद पर 31, सिनालो जाफ्टा ने 17 गेंद पर 29 और नाडिन डे क्लर्क ने 23 गेंद पर 14 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सकी।

दक्षिण अफ्रीका को 97 रन पर समेटने में अलाना किंग ने अहम भूमिका निभाई। दाएं हाथ की इस लेग स्पिनर ने 7 ओवर में 2 मेडन फेंके और मात्र 18 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। मेगान स्कट, किम गार्थ और एश्ले गार्डनर को 1-1 विकेट मिले।

98 रन का मामूली लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 16.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जॉर्जिया वॉल 38 गेंद पर 38 रन और एनाबेल सदरलैंड 4 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद रहीं। फोएबे लिचफिल्ड 5, एल्सी पेरी 0, और बेथ मूनी 41 गेंद पर 42 रन बनाकर आउट हुईं।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। इसलिए इस मैच का सेमीफाइनल की दृष्टि से ज्यादा महत्व नहीं था। ऑस्ट्रेलिया 13 अंक के साथ पहले और दक्षिण अफ्रीका 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड 9 अंक के साथ तीसरे और इंडिया 6 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। भारत और इंग्लैंड के एक-एक मैच बाकी हैं, लेकिन उसके परिणाम से अंक तालिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लीग मैच समाप्त हो चुके हैं।

--आईएएनएस

