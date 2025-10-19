अलीगढ़ में स्टार क्रिकेटर 'रिंकू सिंह' और 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से पटाखों की धूम

अलीगढ़, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। अलीगढ़ में इस बार नुमाइश मैदान पर अस्थायी तौर पर बनाए गए पटाखा मार्केट में स्टार भारतीय क्रिकेटर 'रिंकू सिंह' समेत 'ऑपरेशन सिंदूर' की तस्वीरें लगे पटाखों की धूम मची हुई है।

भले ही इस बार पटाखों की कीमतों में पहले के मुकाबले इजाफा देखने को मिला है, लेकिन मार्केट में पटाखों की खरीदारी जारी है।

अलीगढ़ में इस बार स्थानीय प्रशासन ने पटाखे बेचने के लिए 250 अस्थाई लाइसेंस जारी किए हैं। बाजार में पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार भी आतिशबाजी बाजार में ग्रीन पटाखों की भरमार है, लेकिन सबसे अधिक मांग 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम के पटाखे की है।

पटाखा विक्रेता सचिन सागर ने कहा, "हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। इसी के सम्मान में 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से पटाखा मार्केट में लाया गया है, जिसकी शानदार डिमांड देखने को मिली है। इस पटाखे की कीमत 3,200 रुपये है, जिसमें 240 शॉट्स हैं।"

पटाखा विक्रेता अंकुश ने कहा, "भारतीय सेना ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान पर धूल चटाई थी। इसी के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से पटाखा मार्केट में मौजूद है। रिंकू सिंह के नाम से भी पटाखे आए हैं। मेरे पास कई तरह के पटाखे हैं, जो इस बार लोगों का जमकर मनोरंजन करेंगे। इस बार कीमतों में मामूली-सा अंतर देखने को जरूर मिला है।"

पटाखे खरीदने पहुंचीं नव्या सक्सेना ने कहा, "मैंने अलग-अलग तरह के पटाखे लिए हैं। स्काई शॉट मुझे बेहद पसंद है। एहतियातन हमारी गाड़ियों को बहुत दूर खड़ा करवाया गया है। यहां के इंतजाम से हम काफी खुश हैं।"

खरीदारी के लिए पहुंचे संजू ने बताया, "मुझे स्काई शॉट पसंद है। इस बार मैंने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'रिंकू सिंह' नाम के पटाखे भी खरीदे हैं। इन पटाखों की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देगी। इस बार की दिवाली, पिछली बार की दिवाली से भी शानदार रहेगी।"

--आईएएनएस

