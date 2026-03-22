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ATP Masters 1000 Results : ज्वेरेव और शेवचेंको ने अपने मुकाबले जीते

ज्वेरेव तीसरे राउंड में पहुंचे, शेवचेंको की शानदार वापसी से टेनिस में बड़ा उलटफेर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 12:26 PM
मियामी ओपन: ज्वेरेव और शेवचेंको ने अपने मुकाबले जीते

मियामी:  इंडियन वेल्स के सेमी-फाइनलिस्ट ज्वेरेव ने मियामी ओपन में अपने कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ की है। जर्मन खिलाड़ी ने रविवार को वाइल्डकार्ड मार्टिन डैम को 6-2, 6-4 से आसानी से हराकर अपना पहला मुकाबला आसानी से जीता।

 

इस जीत ने इस दशक में एटीपी मास्टर्स 1000 लेवल पर ज्वेरेव के शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत किया, जिससे उनकी जीत की संख्या 103 हो गई। इसने टॉप 100 से बाहर रैंक वाले खिलाड़ियों के खिलाफ उनके दबदबे को भी बढ़ाया और हाल के सीजन में बाएं हाथ के खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी जीत की लय बरकरार रखी।

 

ज्वेरेव अब अनुभवी खिलाड़ी मारिन सिलिक से भिड़ेंगे। क्रोएशियाई खिलाड़ी ने तीन सेट के कड़े मुकाबले में ब्रैंडन नाकाशिमा को हराकर जीत हासिल की, और जीत के रास्ते में एक मैच अंक बचाया।

 

इस बीच, एलेक्जेंडर शेवचेंको ने जबरदस्त वापसी करते हुए अपने पसंदीदा बेन शेल्टन को नॉक आउट कर दिया, जबकि तीसरी सीड वाले एलेक्जेंडर ज्वेरेव रविवार को मियामी ओपन में आराम से तीसरे राउंड में पहुंच गए।

 

शेवचेंको ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए देर रात दूसरे राउंड के मैच में शेल्टन पर 6-7(3), 7-6(3), 6-3 से जीत हासिल की, जिससे अमेरिकी खिलाड़ी अपने होम स्टेट फ्लोरिडा के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक में एक बार फिर जल्दी बाहर हो गए।

 

यह जीत वर्ल्ड नंबर 84 के टॉप 10 अपोनेंट पर करियर की तीसरी जीत थी और इससे उन्हें चौथी बार एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट के तीसरे राउंड में पहुंचने में मदद मिली।

 

कजाकिस्तान का यह खिलाड़ी दूसरा सेट लगभग हार ही गया था, लेकिन टाई-ब्रेक में उसने अपना लेवल बढ़ाकर निर्णायक सेट करा दिया। फिर उसने तीसरे सेट में आक्रामक टेनिस खेला, और शेल्टन पर दबाव डालने के लिए जल्दी निर्णायक ब्रेक हासिल किया।

 

शेल्टन की शुरुआत में मजबूत सर्विंग के बावजूद, वह बाद में लड़खड़ा गए क्योंकि शेवचेंको ने रैलियों पर हावी होकर नियंत्रण स्थापित किया। दबाव में शांत रहने वाले शेवचेंको ने अपने आखिरी दो सर्विस गेम में सिर्फ एक अंक गंवाया और शानदार जीत हासिल की। ​

--आईएएनएस

 

 

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