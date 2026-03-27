Alexander Zverev Miami Open : जीत के साथ अलेक्जेंडर जेवरेव ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

मियामी: मियामी ओपन में जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को 6-1, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

इस जीत के साथ 27 साल के जर्मन खिलाड़ी ने एक ही सीजन में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड बना लिया है, जो उनके करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साल 2022 में सेमीफाइनल और 2023 तथा 2025 में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय करने वाले फ्रांसिस्को सेरुंडोलो का अनुभव जेवरेव के आगे फीका नजर आया। टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में सेरुंडोलो ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दुनिया के नंबर 10 खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराया था।

हालांकि, क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव के खिलाफ वह लय में दिखाई नहीं दिए और तीसरे एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका चूक गए। क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ जेवरेव ने सेरुंडोलो के खिलाफ लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस तरह उनका एटीपी में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड अब 4-3 हो गया है। जेवरेव अब अपना पूरा ध्यान इटली के टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर लगाएंगे। सिनर पिछले छह मुकाबलों में लगातार जीत हासिल करके जेवरेव के खिलाफ 7-4 से आगे हैं।

जेवरेव ने अपने 25वें एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद कहा, "शनिवार को सबसे मुश्किल टेस्ट होगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह प्रदर्शन जारी रहेगा।" इससे पहले, सिनर ने फ्लोरिडा में एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में अमेरिकन खिलाड़ी फ्रांसेस टियाफो को 6-2, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। सिनर का लक्ष्य 2017 में रोजर फेडरर के बाद एक ही साल में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन जीतकर 'सनशाइन डबल' पूरा करने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बनना होगा।

सिनर ने गुरुवार को अपने सर्विस गेम में केवल 9 प्वाइंट गंवाए। टीडीआई इनसाइट्स के अनुसार उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग 9.65 था, जोएटीपी टूर के औसत 7.29 से काफी ऊपर है। लगातार 10वें मैच में जीत के बाद सिनर ने कहा था कि सफलता के लिए भूख बनाए रखना जरूरी है। खिलाड़ी को मानसिक रूप से कोर्ट के बाहर भी शांत और रिलैक्स रहना होता है।

--आईएएनएस