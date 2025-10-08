खेल

Alana King Fifty Womens World Cup : अलाना किंग दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनीं

महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी में इतिहास रच दिया।
Oct 08, 2025, 04:38 PM
महिला विश्व कप : अलाना किंग दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर बनीं

कोलंबो: महिला विश्व कप 2025 में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अलाना किंग ने इतिहास रचा। अलाना ने इतिहास गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से रचते हुए चौंकाया।

 

अलाना दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी थीं। उन्होंने 49 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके लगाते हुए नाबाद 51 रन की पारी खेली। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पहला अर्धशतक था। इस अर्धशतक के साथ उन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। महिला वनडे क्रिकेट में दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं।

 

अलाना ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत की। ऑस्ट्रेलिया एक समय 115 के स्कोर पर 8 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। अलाना किंग ने बेथ मूनी के साथ नौंवे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की। नौंवे विकेट के लिए महिला क्रिकेट में यह सबसे बड़ी साझेदारी है। बेथ मूनी 114 गेंद पर 109 रन बनाकर पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुईं। मूनी की शतकीय पारी असाधारण थी। यह उनका पांचवां वनडे शतक था।

 

मूनी के शतक और अलाना किंग के अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में जोरदार वापसी की और 9 विकेट पर 221 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया एक समय 76 पर 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। इस स्थिति से 221 तक मूनी और अलाना की रिकॉर्ड साझेदारी ने ही ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाया।

 

अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की एक गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खिलाफ मैच से पहले 29 साल की इस खिलाड़ी ने 41 वनडे की 18 पारियों में 213 रन बनाए थे और 61 विकेट लिए थे। अलाना दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और लेग स्पिनर हैं।

 

 

 

