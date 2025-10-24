अक्टूबर में क्रिकेट मैदान पर नजर आएंगे जडेजा, खेलेंगे रणजी ट्रॉफी मैच

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। रवींद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे दौर में सौराष्ट्र की ओर से खेलते नजर आएंगे। एलीट ग्रुप-बी में 25 अक्टूबर से सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में मुकाबले की शुरुआत होगी।

इस मैच में रवींद्र जडेजा के शामिल होने से मध्य प्रदेश के खिलाफ सौराष्ट्र की टीम को मजबूती मिलेगी। ये वही पिच है, जहां पिछले हफ्ते सौराष्ट्र और कर्नाटक के बीच हुए मुकाबले में स्पिनर्स ने 35 में से 31 विकेट अपने नाम किए थे।

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जडेजा ने नाबाद 104 रन की पारी खेली थी। इसके साथ ही उन्होंने मैच में कुल 4 विकेट भी हासिल किए।

इसके बाद जडेजा ने दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट, जबकि दूसरी पारी में 1 विकेट अपने नाम किया। इस मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका था। भारत ने इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था।

भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां सीमित ओवरों की सीरीज खेली जा रही है। ऐसे में शीर्ष रैंकिंग वाले टेस्ट ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा फिलहाल ब्रेक पर हैं।

रवींद्र जडेजा पिछले रणजी सीजन में सौराष्ट्र के लिए खेले थे। उन्होंने दो मुकाबलों में 12 विकेट लिए थे। ये दोनों ही मैच दिल्ली के खिलाफ थे।

रवींद्र जडेजा 144 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 45.49 की औसत के साथ 8,143 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 15 शतक और 44 अर्धशतक निकले। गेंदबाजी की बात करें, तो जड्डू 24.20 की औसत के साथ 569 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 257 लिस्ट-ए मुकाबलों में इस ऑलराउंडर के नाम 3,855 रन के साथ 292 विकेट दर्ज हैं।

रणजी ट्रॉफी में एलीट ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो सौराष्ट्र (3 प्वाइंट्स) कर्नाटक के खिलाफ ड्रॉ खेलकर तीसरे पायदान पर मौजूद है। इस ग्रुप में गोवा 7 प्वाइंट्स के साथ शीर्ष पर है।

--आईएएनएस

आरएसजी