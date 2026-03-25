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Akash Chopra Statement : पंत को बदलना होगा खेल का तरीका, युवराज के पास जाना अच्छा संकेत: आकाश चोपड़ा

चोपड़ा बोले- अपनी छवि के कैदी बने पंत, आईपीएल 2026 में बदलना होगा खेल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 09:06 AM
पंत को बदलना होगा खेल का तरीका, युवराज के पास जाना अच्छा संकेत: आकाश चोपड़ा

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। चोपड़ा ने कहा है कि पंत अपनी प्रतिष्ठा के कैदी हो गए हैं और बेहतर परिणाम के लिए उन्हें अपने खेल पर फिर से सोचने की जरुरत है।

 

आकाश चोपड़ा ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "ऋषभ पंत हमेशा जोखिम भरा शॉट खेलते हैं, जो अक्सर उनके खिलाफ काम करती है। अगर पंत को भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें फिर से खेल की आधारभूत तकनीक पर लौटना चाहिए।"

 

चोपड़ा ने कहा, "ऋषभ पंत पर नजर रखना सही है। वह अलग तरह के शॉट खेलने की अपनी ही रेप्युटेशन का कैदी है और जब हालात की जरूरत होती है तो वह शायद ही कभी रन बनाता है। पिछले सीजन में, समय लेने और अपनी फॉर्म को फिर से बनाने के मौकों के बावजूद, उसने रिस्की शॉट खेलना जारी रखा, जिसका उसे नुकसान हुआ।"

 

दिग्गज कमेंटेटर ने कहा, "बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने के बाद, वह अब नेशनल टीम में वापसी की रेस से बाहर हैं। चयनकर्ताओं ने ओपनर कीपर और तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकने वाले कीपर को चुना। हालांकि आईपीएल बहुत बड़ा है, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"

 

आकाश ने कहा कि टेस्ट में अच्छे परिणाम के बावजूद पंत का बैटिंग अप्रोच पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं था। पंत का पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह से निर्देशन लेने की इच्छा एक सकारात्मक संकेत है, जो गेम को बेहतर बनाने के उनके इरादे को दिखाता है।

 

पंत ने पिछले सीजन में खेले गए 13 मैचों में 24.45 के खराब औसत से सिर्फ 269 रन बनाए थे।

 

एलएसजी को पंत से आईपीएल 2026 में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। एलएसजी सीजन की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में 1 अप्रैल को करेगी।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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