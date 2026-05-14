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आरसीबी की जीत का श्रेय विराट कोहली को जाता है: अजिंक्य रहाणे

रहाणे बोले- रन चेज में विराट कोहली बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 06:57 AM
आरसीबी की जीत का श्रेय विराट कोहली को जाता है: अजिंक्य रहाणे

रायपुर: आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन की छठी हार से केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे निराश नजर आए। हालांकि, रहाणे ने आरसीबी की इस जीत का श्रेय विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी को दिया।

रहाणे ने हार के बाद कहा, "मेरा मतलब है कि हमें लगा कि इस विकेट पर 190 का स्कोर असल में एक अच्छा टोटल था। जो बल्लेबाज बीच के ओवरों में बैटिंग कर रहे थे, उन्हें लगा कि यह बढ़िया स्कोर है। आप हमेशा मैच के बाद कह सकते हैं कि 10-15 रन इधर-उधर हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से यह हमारे बल्लेबाजों की बहुत अच्छी कोशिश थी। पूरे टूर्नामेंट में और खासतौर पर पिछले 3-4 मुकाबलों में हमारी फील्डिंग शानदार रही है।"

केकेआर के कप्तान ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, "हालांकि, जैसा मैंने कहा कि इसका श्रेय विराट कोहली और उनकी और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी को जाता है। हां, मेरा मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि विराट रनों का पीछा करते हुए कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले तीन से चार मुकाबलों में अहम कैचों को पकड़ने का हमें फायदा मिला था। हालांकि, ऐसी चीजें होती रहती हैं। सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कैच छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं।"

रहाणे ने केकेआर के लिए गेंद से दमदार प्रदर्शन कर रहे तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कार्तिक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रहाणे के अनुसार, कार्तिक का माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर है और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है। कार्तिक ने आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर के स्पेल में 32 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए।

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 192 रन लगाए। टीम की तरफ से अंगकृष रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 71 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, रिंकू सिंह 29 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि, आरसीबी ने 193 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में 105 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया।

--आईएएनएस

 

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