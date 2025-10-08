Ajay Babu Valluri Performance : 16वें पायदान पर रहे भारत के अजय बाबू वल्लूरी

नई दिल्ली: वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मंगलवार को पुरुषों के 79 किलोग्राम वर्ग में कॉमनवेल्थ चैंपियन अजय बाबू वल्लूरी 16वें स्थान पर रहे।

20 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक ने ग्रुप-सी में प्रतिस्पर्धा करते हुए कुल 323 किलोग्राम उठाया। वह 39 प्रतियोगियों में 16वें स्थान पर रहे। उन्होंने स्नैच में 146 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 177 किलोग्राम वजन उठाया।

वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में अजय ने आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्होंने स्नैच में अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक 146 किलोग्राम भार उठाया, लेकिन अगले दो प्रयासों में 150 किलोग्राम भार उठाने में असफल रहे।

क्लीन एंड जर्क में अजय बाबू ने 172 किलोग्राम और 177 किलोग्राम भार उठाया, लेकिन इसके बाद 180 किलोग्राम का एक प्रयास असफल रहे।

अजय बाबू वल्लूरी ने इस साल अगस्त में अहमदाबाद में हुई कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल 335 किलोग्राम (152 किलोग्राम + 183 किलोग्राम) वजन उठाकर गोल्ड जीता था। ऐसे में इस बार उन्होंने 12 किलोग्राम कम भार उठाया।

अहमदाबाद में हुई चैंपियनशिप में अजय के प्रदर्शन ने उन्हें अगले साल ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी जगह पक्की करने में मदद की थी।

पेरिस ओलंपिक 2024 में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता, इंडोनेशिया के रिज्की जुनियानश्याह ने क्लीन एंड जर्क में 204 किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। रिज्की ने कुल 361 किलोग्राम भार उठाया, जिसमें 162 किलोग्राम स्नैच भी शामिल था।

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के री चोंग-सोंग ने कुल 360 किलोग्राम (163 किलोग्राम + 197 किलोग्राम) भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया, जबकि मिस्र के मोहम्मद यूनुस ने भी 360 किलोग्राम (162 किलोग्राम + 198 किलोग्राम) भार उठाकर काउंटबैक में कांस्य पदक जीता।

इससे पहले, मीराबाई चानू वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम (84 किलोग्राम + 115 किलोग्राम) वजन उठाकर यह पदक अपने नाम किया। वह इस साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं।

वहीं, 63 किलोग्राम वर्ग में भारत की निरुपमा देवी ने कुल 216 किलोग्राम (स्नैच में 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 123 किलोग्राम) वजन उठाकर चैंपियनशिप में 35 प्रतियोगियों में से नौवां स्थान हासिल किया।