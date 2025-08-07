खेल

अजित कुमार की रेसिंग टीम में नारायण कार्तिकेयन का स्वागत, अभिनेता बोले- 'उनका शामिल होना सम्मान की बात'

Aug 07, 2025, 10:51 AM

चेन्नई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ इंडिया के मशहूर अभिनेता अजित कुमार ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल का सफल सफर पूरा किया। अब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार रेसिंग की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने अपनी रेसिंग टीम में नारायण कार्तिकेयन को शामिल किया है।

बता दें कि नारायण कार्तिकेयन भारत के ड्राइविंग क्षेत्र में दिग्गज हैं। उनका कार रेसिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है।

नारायण कार्तिकेयन के टीम में शामिल होने पर खुशी जताते हुए अजित कुमार ने कहा, "नारायण का हमारी टीम में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके साथ रेसिंग करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब जब नारायण हमारे साथ हैं, तो 'एशियन ले मैन्स सीरीज' हमारे लिए और भी खास बन गई है।"

वहीं नारायण कार्तिकेयन ने अजित कुमार की टीम से जुड़ने पर कहा, "मैं अजित को कई सालों से जानता हूं, और अब उन्हें प्रोफेशनल रेसिंग करते देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनके साथ आने वाली 'एशियन ले मैन्स सीरीज' में भाग लेने को लेकर काफी उत्साहित हूं और आगे के इस शानदार सफर का इंतजार कर रहा हूं।"

बता दें कि अजित कुमार ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि कार रेसिंग की दुनिया में भी कमाल कर दिखाया है। अजित ने इस साल की शुरुआत में दुबई में आयोजित हुई रेस में हिस्सा लिया था और 991 कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया। इससे भारत को गर्व महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने इटली में हुई 12 घंटे की मुएलो रेस में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से तीसरा स्थान पाया।

इसके अलावा, उन्होंने बेल्जियम के मशहूर ट्रैक 'सर्किट डे स्पा फ्रैंकोरचैम्पस' पर हुई क्रेवेंटिक एंड्योरेंस रेस में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पोर्श 992 जीटी3 कप कैटेगरी में दूसरे स्थान पर कब्जा किया।

अजित की रेसिंग टीम 'अजित कुमार रेसिंग' में उनके साथ तीन और रेस ड्राइवर पहले से हैं, जिनमें मैथ्यू डेट्री, फैबियन डफ्यू और कैमरून मैक्लियोड शामिल हैं। अब इस टीम में नारायण कार्तिकेयन भी शामिल हो गए हैं।

--आईएएनएस

पीके/केआर

