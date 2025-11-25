'ऐतिहासिक जीत', विश्व चैंपियन ब्लाइंड महिला टी20 क्रिकेट टीम को कर्नाटक भाजपा ने किया सम्मानित

बेंगलुरु, 25 नवंबर (आईएएनएस)। रविवार को नेपाल को हराकर ब्लाइंड टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम को कर्नाटक भाजपा ने सम्मानित किया। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष और विधायक बी. वाई. विजयेंद्र ने भारतीय टीम की जीत को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "भारतीय टीम के सदस्य, जिन्होंने पहला ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचा और देश का नाम रोशन किया, उन्हें आज बेंगलुरु में दिल से बधाई और गर्व के साथ सम्मानित किया गया। पूरा देश भारत की इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है, क्योंकि टीम ने फाइनल में नेपाल के खिलाफ सात विकेट से रोमांचक जीत हासिल करके विश्व चैंपियन का खिताब जीता।"

विजयेंद्र ने कहा, "टीम के हर सदस्य ने देश को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए शारीरिक चुनौतियों को पार किया है और दुनिया को खेलों में भारत की महिलाओं की ताकत और आत्मविश्वास दिखाया है। उनका असाधारण दृढ़ संकल्प न केवल मिसाल है, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत भी है। जीत कड़ी मेहनत, टीम वर्क और कमिटमेंट से मिली है। यह एक शानदार उपलब्धि है और इससे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को ज़्यादा आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य मिलेगा। खास तौर पर, भारत ने पहले ब्लाइंड महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर जीत हासिल की, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।"

भाजपा नेता ने कहा, "यह कन्नड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि टीम की कप्तान दीपिका, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने खिताब जीता, कर्नाटक में पली-बढ़ीं हैं।

इस अवसर पर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (CABI) के अध्यक्ष महंतेश जी. किवादासन्नावर को सम्मानित किया गया।

भारतीय ब्लाइंड महिला टीम द्वारा टी20 विश्व कप की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश के हर वर्ग से खिलाड़ियों को शुभकामनाएं मिल रही हैं।