ऐश्वर्या पिस्से बनीं डब्ल्यू2आरसी पुर्तगाल जीतने वाली पहली एशियाई महिला

पुर्तगाल, 30 सितंबर (आईएएनएस)। ऐश्वर्या पिस्से ने एफआईएम वर्ल्ड रैली-रेड चैंपियनशिप (डब्ल्यू2आरसी) के चौथे राउंड, बीपी अल्टीमेट रैली-रेड पुर्तगाल 2025 में इतिहास रच दिया है। ऐश्वर्या अपनी श्रेणी जीतने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं।

बेंगलुरु की 29 वर्षीय ऐश्वर्या ने रैली2 (महिला वर्ग) में न सिर्फ पहला स्थान हासिल किया, बल्कि सितारों से सजे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली 27वां स्थान भी हासिल किया। यह उपलब्धि भारतीय मोटरस्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है।

ऐश्वर्या ने कहा, "यह जीत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस स्तर पर जीतने वाली एशिया और भारत की पहली महिला बनना सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हर उस युवा लड़की के लिए एक संदेश है, जो सीमाओं से परे सपने देखती है। मैं टीवीएस रेसिंग और अपने सभी सहयोगियों की आभारी हूं, जिन्होंने इस पल को संभव बनाया।"

ऐतिहासिक जीत के साथ ऐश्वर्या ने डकार रैली 2027 की अपनी तैयारी को और मजबूत किया है। डकार रैली में उनका लक्ष्य ऐसी पहली भारतीय महिला बनने का है, जो दोपहिया वाहन पर प्रतिस्पर्धा करते हुए रैली पूरी करेंगी।

ऐश्वर्या दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली रैली-रेड सीरीज में एक प्राइवेटर के रूप में उतरीं। उनकी यह उपलब्धि दृढ़ता, आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता का प्रतीक मानी जा रही है।

टीवीएस रेसिंग और साझेदारों के सहयोग से ऐश्वर्या ने न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि एशिया में मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में महिलाओं के लिए नई राह खोलने वाली अग्रदूत और प्रेरणा का स्रोत बनीं।

यह रैली सहनशक्ति और कौशल की कठिन परीक्षा थी। ऐश्वर्या को कुल 2,000 किलोमीटर की दूरी को छह दिनों में पूरा करना पड़ा, जिसमें एक प्रोलॉग भी शामिल था। पूरी रेस पुर्तगाल और स्पेन के बीच फैले 100 प्रतिशत ग्रेवल ट्रैक पर आयोजित हुई।

डब्ल्यू2आरसी बैनर तले एफआईएम और एफआईए की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित इस रैली में खेल के कुछ सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय नाम शामिल थे। ऐश्वर्या ने वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

--आईएएनएस

आरएसजी