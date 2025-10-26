'ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए,' ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ पर बोले राजीव शुक्ला

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की दो महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना पर खेद जताया है।

आईएएनएस से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा, “यह बेहद शर्मनाक घटना है। किसी ने भी ऐसी घटना की कल्पना नहीं की होगी और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दौरान सभी मेहमान टीमों के लिए पहले से ही एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए इसे और मजबूत करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हमें विश्वास है कि कानून न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाएगा। हमें विश्वास है कि विश्व कप का बाकी मैच सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से संपन्न होगा।”

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना ने वैश्विक आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। घटना ने भारत में महिला एथलीटों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है।

पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड के पास हुई। अकील खान नाम के संदिग्ध ने कथित तौर पर मोटरसाइकिल से होटल से कैफे जा रहीं दो खिलाड़ियों का पीछा किया, उनमें से एक को अनुचित तरीके से छुआ और फिर घटनास्थल से भाग गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस और स्थानीय पुलिस के बीच त्वरित सहयोग से जांच में तेजी आई। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और होटल रिकॉर्ड की मदद से 24 घंटे के भीतर संदिग्ध का पता लगाकर उसे पकड़ लिया गया।

पुलिस ने खजराना रोड पर संदिग्ध को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज, होटल के रिकॉर्ड और सुरक्षाकर्मियों के बयानों की समीक्षा के बाद, अधिकारियों ने आरोपी अकील खान की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, अकील खान पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

--आईएएनएस

पीएके/